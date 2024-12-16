警跨部門聯入境處灣仔東九龍反黑工　25人被捕扣查

東九龍總區機動部隊、東九龍總區衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區、聯同入境事務處人員，今日（16日）展開代號「冠軍（CHAMPION ）」反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍多個地點，拘捕25人。



被捕人士包括2名本地女子、6名內地男子、16名內地女子及1名外藉女子，年齡介乎36至56歲，分別涉嫌「行使假身份證明文件」、「非法入境」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「涉及不道德活動」、「逾期居留」及「逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務」等罪。所有人正被扣留調查。



行動中，25人被捕。（警方提供）

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解令離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬港元及監禁10年。