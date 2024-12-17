石崗軍營奪命工傷｜六旬婦失聯15小時　兩女兒依搜尋紀錄摸黑尋母

一名67歲油漆女工疑由工作梯跌下，今早（17日）被發現倒斃於荃錦公路石崗軍營一建築物天台；警方將案件列作「工業意外」跟進。消息稱，死者昨日（16日）往上址開工後失聯，兩名女兒擔心下報警尋母，今日清晨兩姊妹根據母親的搜尋紀錄，掩至軍營摸黑尋人，終在早上揭發事件，惜三母女已陰陽相隔。



警員在場調查。（香港01記者攝）

據了解，姓龔（67歲）女事主，居於上水。她從事油漆工作已近40年，生前受僱一間建築工程公司約一年，以日薪計算，據悉沒有僱傭保險。近日她獲安排至石崗軍營進行掃漆防水的翻新工程，預計開工3天，朝8晚6。昨日（16日）中午，龔婦的長女曾與她通電話閒聊，但至下午3時過後，龔婦便音訊全無，放工時間亦遲遲未歸。兩名女兒心感不妙，今日凌晨零時許，親往上水警署報案。

兩名女兒亦爭分奪秒尋母，其中38歲細女發現母親曾經搜尋石崗軍營的資料，清晨5時左右聯同胞姊摸黑至軍營找尋；及至早上6時半左右，她們赫見母親倒臥在其中一座建築物的天台，不省人事，連忙報警求助，可惜為時已晚，龔婦懷疑由工作梯跌下後，後腦重創，已返魂無術。

消防員將遺體移到地面後，再由仵工送往殮房。（香港01記者攝）

案發於今日（17日）早上6時35分，警方接獲一名姚姓女子報案，指母親倒臥於荃錦公路石崗軍營一棟建築物的天台，救援人員到場證實她當場不治。死者姓龔（67歲），警方初步相信她在上址進行油漆工程期間，意外失足由一工作梯墮下，案件列作「工業意外」處理，稍後會驗屍確定死因。勞工處回覆《香港01》查詢時稱，已知悉事件及展開調查。

消防員到場協助將遺體移到地面。（香港01記者攝）

油漆女工被發現倒斃天台，警員在場調查。（香港01記者攝）

現場為荃錦公路石崗軍營，油漆女工被發現倒斃天台。（香港01記者攝）

警方在場調查。（香港01記者攝）