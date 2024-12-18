祈福黨診所外兜搭　涉6案騙長者$100萬　警拘4女包括非法入境者

警方拘捕4名女子涉及6宗祈福黨騙案，其中3人是非法入境者。騙徒向屋邨長者落手，訛稱她們或家人被邪靈附身等，要祈福作法，結果合共騙去約100萬元，其中單一最大損失達28萬元。



新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤指出，今年1月至11月，全港共有20宗街頭騙案，當中13宗是「祈福黨」，其餘是「寶藥黨」及「假電子零件」。祈福黨的受害人均為長者，損失金錢與財物對他們造成巨大的財務及心理壓力。警方接報後綜合調查，拘捕3名女子，她們涉及最少6宗街頭騙案，款項由5萬至28萬元。

騙徒要受害人將財物放入袋，回家才可以打開，結果所有財物已被調包。（黃學潤攝）

騙徒訛稱受害人遭邪靈附體要祈福消災解難。（黃學潤攝）

姚續稱，該6宗案件發生於8月至12月之間，分別在新界北、新界南及東九龍區的公共屋邨，受害人都是退休的女性（67至81歲）。第一名騙徒出現與獨行長者搭訕，詢問是否認識神醫；然後第二名騙徒出現表示認識，再一同帶該長者前往找神醫（即第三名騙徒）。

「神醫」詢問受害人是否身體不適，訛稱是受害人或其家人遭邪靈附體，要交出金器或現金祈福作法，以保合家平安消災解難。

騙徒說得肉緊，指事態嚴重，催促受害人要立刻聽從指示才會成功。受害人往往飽受精神壓力，再誤信「做媒」扮好心幫手的同黨騙徒慫恿，於是由家中或銀行提取貴重財物及現金，放入騙徒袋內，交予神醫作福。他們聽指示隔一段時間才開封，及至回家打開，已經被調包，換成一文不值的報紙、水樽等。

警方檢獲手機等證物。（黃學潤攝）

騙徒訛稱受害人遭邪靈附體要祈福消災解難。（黃學潤攝）

姚指出，部份受害人前往屋邨醫務所求醫，騙徒在外面看準時機，指出受害人身體不適；亦有部份受害人與騙徒搭訕期間，不自覺講出家庭狀況，令騙徒有機會危言聳聽聞，受害人因太擔心親人安危，一時情急下受騙。

警方經過深入調查，鎖定案中三名騙徒，並於昨日（17日）採取拘捕行動。被捕3人年齡介乎44至68歲，都是非法入境者，她們涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」。 另外，警方再在深水埗拘捕多一名本地62歲女子，涉嫌「協助及教唆非法入境者」，為該3名騙徒提供處所，4人現正被扣留調查。行動中，人員檢獲數部手提電話、被捕人案發時身穿的衣物、小量港幣及外幣現金等證物。

警方呼籲巿民對傳統街頭騙案亦不能掉以輕心。（黃學潤攝）

長者將大筆現金交予「神醫」祈福。（黃學潤攝）

新界南總區防止罪案辦公室李金鵬高級督察指出，縱使現時的騙案以網上科技為主，但傳統街頭行騙依然存在，而受害人往往都是長者，他們損失的現金首飾，是他們畢生積蓄，當中更有的是家傳之寶。

作為長者的家人，平時應該多關心、多聯絡，透過見面或傾電話，分享近期騙案手法；同時亦讓他們知道仔女近況安好，不用過於擔心。

長者自己也切勿輕易相信陌生人，無論於街上藉詞接近、聲稱幫助消災解難，或是來電稱代為取消服務的人，騙徒目的只是向你要錢，「叫你哋即刻去銀行或者返屋企攞現金金飾出嚟」的話，此時要和家人商量，以防被騙。