龍翔道4車相撞包括兩九巴　6人受傷送院　現場交通擠塞

今日（18日）下午3時許，龍翔道東行方向近廣播道花園發生四車相撞的交通意外，涉事四車沿路順序而行，惟排最前的私家車因應交通情況收慢，尾隨其後的兩輛九巴及一輛客貨車收掣不及相撞。事件中，兩輛九巴上分別1男4女乘客，年齡介乎40至79歲，以及一名陳姓43歲九巴車長俱告受傷，大部分人僅受輕傷，其中一名79歲老婦頭擦損及手、腳痛。他們全部清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。



現場圖片可見，救護員登上九巴為傷者包紥，有傷者需以頸箍固定頭部。有九巴右邊車頭損毀，大銀幕爆裂。

其中一輛九巴大銀幕破裂。（讀者提供）

九巴回覆《香港01》查詢時表示，今午九巴一輛路線214巴士沿龍翔道往彩虹方向行駛，至廣播道花園對開與九巴一輛路線42C巴士及兩輛私家車發生意外。事件中，有7名乘客及1位車長受輕傷，九巴已派職員慰問傷者及即時暫停路線214巴士車長的駕駛職務，並會調查事件成因。

傷者由救護員抬離九巴。（讀者提供）

龍翔道(往觀塘方向)近廣播道花園的中線及慢線一度受交通意外影響而封閉，其後已解封。運輸署於下午5時52分提醒市⺠留意九巴途經龍翔道往觀塘⽅向的服務仍受影響，市⺠請考慮使⽤其他公共交通服務，例如港鐵服務。