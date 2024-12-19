大澳中華白海豚頸部纏繩惹憐惜　學會：活動正常　不宜干預或救援

有網民昨日（18日）在社交群組上載圖片，指在大澳海面發現一隻中華白海豚頸部纏繩，深入皮肉，已經明顯將身軀分為兩節，擔心其生命安全。帖文隨即起其他網民討論，希望有團體救救小海豚，為牠解困。關注海豚的組織稱，海豚「V仔」自4月頸部纏繩，已持續留意；目前牠活動正常，不宜捕捉或麻醉，以免造成更大傷害；市民可從減少海洋垃圾等方面下手，保護中華白海豚。



中華白海豚「V仔」頸部纏繩。（Facebook「生於大澳長於大澳」圖片）

《香港01》向香港海豚保育學會查詢，副會長麥希汶回覆稱，一直有觀察香港境內的白海豚和江豚情況，相中所述的白海豚編號WL79，又叫「V仔」，觀察約10年。

根據資料，「V仔」的尾鰭位置有一個V型傷口，相信是被廢棄漁網割傷引致，由於傷口過深，而且只有表皮愈合，痊癒後傷疤呈V型。這個缺陷令牠每次深潛前都要將尾鰭比其他海豚舉得更高，更加吃力。

麥希汶表示：「這條白海豚（學會）平時巡大嶼山海域有觀察開，4月已經開始纏咗條繩，但多個月來活動仲正常，包括食嘢、正常游水、同其他海豚朋友聯誼。」

香港海豚保育學會的資料，有V仔（WL79）的檔案。（香港海豚保育學會圖片）

她強調，小型海豚遇到此情況，沒有一種人為干預或救援是對海豚是安全的：「唔應該捉佢、麻醉佢，因為會對佢影響仲大，傷害到佢，希望大家明白。」目前牠的活動狀態不錯，亦無擱淺跡象，唯有等牠自己脫掉，或是圈住繩索來生活。

麥強調，想幫助海豚生活得更好，唯有由其他地方着手，包括保護大嶼山水域、減少干擾、垃圾等等。