文苑街路邊瀉糞水　持續半年　食肆叫苦連天：邊個想入嚟食嘢呀？

佐敦八文樓之一的文苑街文苑樓，近日臭氣熏天，行人路下的渠口，持續流出糞便和糞水，令居民和食肆飽受困擾，甚至附近咪表位的車輛亦告遭殃。有店舖職員稱，「洩洪」情況不定期，持續近半年，大廈管理處、渠務署、環保署及區議員也曾協助，但始終沒法由源頭處理，令生意大受影響，苦不堪言。



糞水和糞便流出馬路，食肆大受影響。（鄭嘉惠攝）

糞水和糞便流出馬路，食肆大受影響。（鄭嘉惠攝）

現場是文苑街文苑樓9至16號對開位置，行人路下一個渠口流出糞水和糞便，夾混着污穢的紙巾，臭味四散中人欲嘔。而且糞水沿馬路邊流動，連帶停泊在前後咪表位車輛也告遭殃，半邊車胎浸在糞水中。

糞水沿馬路邊流動，停泊咪表位的車輛亦遭殃。（鄭嘉惠攝）

店舖職員翁小姐表示，渠口漏糞的情況持續幾個月，大廈管理處、渠務署、食環署、環保署和區議員也曾協助，大概是指主渠「去唔切」，懷疑受附近中九龍幹線工程影響所致。

翁小姐說：「幾個月、半年前開始係咁，一個月爆幾次，有時連續爆幾日。試過最嚴重，密密麻麻全部都係米田共（糞）囉！每人行過都會嗌，都會覺得好恐怖。我哋做lunch（午巿），啲人行過嚟想食，見到個門口咁都走啦！特別依家冬天，入面開冷氣啲客就叫凍，開個門咩？見到個門口，邊個想食嘢呀？！」

翁小姐續稱，居民和食肆曾經向區議員等投訴：「過嚟整過好多次都話整唔到，話係渠務署條大渠...大廈試過一星期兩次請人抽渠，抽渠公司啲人話，呢度爆發唔關佢條渠事，關大渠事，要渠務署清。」但至今未獲妥善處理，「洩洪嗰吓真係好核突，你想入嚟食咩？」令生意大受影響。

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街坊李姑娘亦指臭氣熏天，帶來不便：「臭吖嘛！啲渠唔應該露出嚟㗎！有時行過，啲屎呀堆晒出嚟，通地都係。通地屎，啲屎水，湧上嚟！間中都係咁，行人路都有呀！行出對面馬路囉！無辦法呀！無人理，有投訴都無用。投訴過，渠務部呀、管理處呀，行過又臭，係咪好唔方便呀？！」

李姑娘指投訴後也不獲處理。（鄭嘉惠攝）

據悉，現時大廈管理處已聯絡承辦商檢查，研究是維修還是更換喉管；初步了解大廈的糞渠是接駁渠務署的主渠，但若有堵塞則有機會倒灌，造成流出路面的狀況。大廈除了檢視私家喉管外，每次亦聯絡渠務署處理。

《香港01》正向渠務署及路政署查詢事件。