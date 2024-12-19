海關聖誕前檢$1.6億毒品　拘22人涉航空販毒等　雪人擺設內有乾坤

臨近聖誕及元旦假期，海關自11月起採取一連串緝毒行動，截至12月16日，偵破15宗航空旅客販毒案、68宗空運貨物案，共檢獲373公斤不同類型毒品，估計市值1.6億元，拘捕22人。海關表示，成功搗截從北美洲及泰國抵港的大麻、來自歐洲的氯胺酮（K仔）及來自北美洲的「冰」毒流入市面。



海關發現，販毒集團會安排年輕男女扮成正常旅客，結伴同行攜帶大型行李箱入境香港，並採用迂迴路線及特別收藏手法，例如偽裝成雪人擺設、日常用品及食品，或收藏在夾層內。另外，集團亦會將毒品從海外，寄去香港共享辦公室作為中轉站，再利用速遞服務將毒品轉運。



聖誕及元旦長假期將至，毒販會趁機偷運毒品供應本地市場，香港海關適時調整執法策略，自11月起截至12月16日，偵破15宗涉及航空旅客販毒案及68宗空運貨物販毒案件。行動中，檢獲100公斤大麻，比去年同期上升超過六成，另外亦檢獲43公斤「冰」毒，比去年同期有增逾4倍。

機場科航空旅客組高級督察梁志鵬表示，海關在香港國際機場入境大堂，先後偵破15宗航空旅客販運危險藥物案件，拘捕15名入境旅客，年齡介乎20至62歲，檢獲112公斤懷疑毒品，估計市值約4,400萬港元。

海開在毛絨玩具內檢獲11公斤懷疑可卡因。（蔡正邦攝）

其中於11月14日，一名27歲本地男子採用迂迴路線，從法國經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴飛抵本港，海關覺得可疑於是為他清關時，在該名男子手提行李內及背囊，檢獲3個毛絨玩具。經海關仔細檢驗後，發現3個玩具均有重新縫合的痕跡，其後在X光影像檢查中，發現有大量可疑顆粒狀物體。最終人員果斷拆開毛絨玩具後，檢獲11公斤懷疑可卡因，市值約790萬港元。

另一宗案件發生於11月8日，一名62歲外籍男旅客從荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港，人員清空該名旅客寄艙行李後，發現行李異常沉重，及後人員細心檢驗，發現行李箱內有釘裝痕跡，懷疑內有夾層，最終檢獲12公斤懷疑氯胺酮，市值580萬港元。

海關在行李箱內夾層，檢獲12公斤懷疑氯胺酮，市值580萬港元。（蔡正邦攝）

除了上述案件，販毒集團採用迂迴路線及特別收藏手法，更會將毒品偽裝成日常用品及食品，企圖魚目混珠逃避海關偵查。而15宗涉及航空旅客的販運危險藥物案件中，超過一半涉及大麻類毒品，集團會安排年輕男女扮成正常旅客，結伴同行並攜同大型行李箱入境香港 ，販毒集團往往不會在行李箱內加入個人物品，反而將大麻花裝滿整個行李箱偷運毒品進港。

毒販以節日擺設掏空收藏作掩飾。（蔡正邦攝）

另外，香港海關在各空運貨站及空郵中心，共檢獲261公斤懷疑毒品，估計市值超過1億港元，毒販以節日擺設及家庭用品掏空收藏作掩飾。

其中一宗發生於11月16日，關員透過風險評估查驗一個從德國抵港，報稱石頭雪人擺設的空運速遞貨物。人員發現貨物X光影像有可疑，內部顯示大量顆粒狀物體，懷疑藏毒。人員隨即打開檢查貨物，發現內有一個用塑料包住的陶瓷雪人擺設，單從擺設外觀看並沒可疑，惟仔細檢查後，發現擺設重量異常，有別一般陶瓷工藝品。人員發現擺設的底部表層較薄，於是用鑽探工具在底部鑽開細洞，抽取內部白色晶體狀物質作檢驗，經過拉曼光譜儀分析後，確認毒品為懷疑氯胺酮，最後檢獲8.5公斤毒品，估計市值約412萬港元。

最後一宗案件則發生於12月7日，海關查驗一個從捷克經德國到港，報稱載有汽車安全座椅的空運速遞貨物，人員同樣發現X光影像有可疑，發現有大量橙色顆粒狀物體。人員詳細檢查兩個汽車安全座椅部件，分別座椅椅背及坐墊，其後人員檢查坐墊左右兩側的底部時，發現兩條不起眼的裂縫。人員從裂縫打開後，坐墊藏有暗格，最終檢獲5包顏色筆般的藥丸狀物品，經毒品測試後確認為懷疑搖頭丸，檢獲2.5公斤毒品，估計市值42萬港元。在上述兩宗案件，毒販以節日擺設及家庭用品掏空收藏作掩飾。

海關在11月上旬亦透過與海外執法機構交換情報，成功在香港國際機場及市內截獲四批速遞香港的海外貨物，檢獲19公斤冰毒，市值約1,000萬港元。海關發現有跨國販毒集團，將毒品從美國寄去香港共享辦公室，作為中轉站，其後再利用速遞服務，將該批毒品轉運紐西蘭。針對該批毒品走私趨勢，海關會加強與海外執法機構合作。

海關毒品調查科高級調查主任何健麟指，海關亦於兩個位於葵涌及大圍集運箱貨倉，檢獲9公斤液態冰毒及2公斤大麻，市值530萬港元。行動中，海關拘捕一名50歲無業男子，他為其中一件貨件收貨人。

針對近期氾濫的「太空油」 ，機場海關人員在過去一個半月共偵破11宗案件，檢獲18公斤從印度抵港的依托咪酯，海關相信該批粉末足以製成54,000個太空油煙彈，市值1,900萬元，毒品調查科接手調查後成功在區內拘捕5名收貨人。

海關毒品調查科高級調查主任何健麟（左）、機場調查組署理指揮官王雅珊（中）、及機場科航空旅客組高級督察梁志鵬（右）交代案件。（蔡正邦攝）

機場調查組署理指揮官王雅珊指，無論販毒集團如何故弄玄虛，掩人耳目，最終難逃海關偵查。海關會因應毒品市場趨勢、販毒途徑，根據風險評估及情報分析，致力打擊毒品流入香港，執法數字反映針對性打擊販毒的顯著成效。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。