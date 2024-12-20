聖誕新年長假將至　警一連3周中區反罪惡　打擊毒品、保護青少年

聖誕及新年長假期將至，警方指根據過往經驗，中區娛樂場所會有大小不同的消遣活動，吸引大量青少年聚集，同時亦會引起不法之徒趁機犯案。有見及此，中區警區將於2024年12月20日至2025年1月5日，一連3星期聯同不同部門，於中區警區一帶進行名為「匯流」的反罪惡行動，以保護青少年、打擊包括毒品濫藥等相關罪行，以及警惕區內酒吧及商舖不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。



行動期間，中區警區會在高風險地點，進行高姿態巡邏及情報主導的執法行動，以打擊非法活動。

警方在蘭桂坊一帶宣傳禁毒，並提醒酒吧及商舖不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。（警方提供）

另外，警方會進行不定時查牌，提醒相關持牌處所，在節慶日子亦要遵循相關牌照規定，以保障顧客及公眾安全。同時警方也會警惕區內酒吧及商舖，不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士，以保障青少年的利益。

警方在蘭桂坊一帶宣傳禁毒，並提醒酒吧及商舖不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。（警方提供）

除此以外，於12月20日匯流行動開始首日，中區警區邀請中區少年警訊義工、禁毒處義工、蘭桂坊協會及其他不同持份者，協助進行宣傳教育，藉此提醒青少年消遣歡聚時好好保護自己，遠離毒品、免受引誘。

警方邀請中區少年警訊義工、禁毒處義工、蘭桂坊協會及不同持份者，協助在蘭桂坊一帶宣傳禁毒，並提醒酒吧及商舖不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。（警方提供）

警方呼籲，青少年外出娛樂時要時刻保持警覺，留意身邊情況，避免自己或友人成為案件受害者，青少年亦要留意切勿接觸毒品。吸食毒品除危害身體健康外，藏毒亦是違法行為。販運毒品更是嚴重刑事罪行，一經定罪，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬港元。此外，家長亦應需提防子女被不法分子利用進行非法行為。