上水太平邨嫲孫墮樓雙亡︱警列謀殺及自殺案　重案組接手調查

上水太平邨一對分別47歲和1歲的嫲孫，今日（20日）傍晚雙雙墮樓身亡。警方經調查後，今晚表示將案件改列謀殺及自殺案跟進。現場沒有檢獲遺書，警方正調查事件起因，稍後將安排為死者進行驗屍以確定其死因。大埔警區重案組正積極調查案件。警方呼籲如任何人有與案件有關的資料提供，請致電3661 3543與調查人員聯絡。



社會福利署回覆《香港01》查詢表示，十分關注事件並深感難過，已安排社工聯絡有關家屬及按其福利需要提供適切協助。據了解，有關家庭並不是社署社工的跟進個案。



上水太平邨一名女子與一名男嬰墮樓，雙雙身亡。警方以帳篷遮蓋女事主（垃圾桶與灰色鐵門之間）和男嬰（空地上）的遺體。（王譯揚攝）

今日（20日）傍晚約5時49分，警方接獲太平邨保安報案，指發現一名女子墮樓，跌在平靜樓對開垃圾站的垃圾桶上。救援人員接報趕至，驚見除女事主外，另有一名男嬰一同墮樓，即場為兩人檢查，惜女事主與男嬰均當場證實死亡。

死者為姓陳（47歲）女子和她的1歲孫兒。據了解，警方經調查後，初步相信陳婦沒有精神病紀錄，但相信她受金錢問題困擾

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警方在現場調查上水太平邨墮樓事件。（王譯揚攝）

上水太平邨一名女子與一名男嬰墮樓死亡，大批警員封鎖現場調查。（王譯揚攝）

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