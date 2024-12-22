警拘22歲男涉6宗爆竊中學、運動場等　掠急凍點心及餅券值$2.5萬

沙田警區在12月16日接報，區內兩間位置較偏僻的中學，於15日凌晨先後遇竊，賊人爬入學校圍欄，再打碎校內建築物的玻璃門，盜走3部平板電腦及急凍點心等財物。警方查閱大量閉路電視和情報分析後，鎖定一名22歲無業男子。沙田分區特遣隊今早（22日）以涉嫌「入屋犯法」將其拘捕，揭發疑犯共涉6案，除該兩宗學校竊案後，亦涉今日凌晨另外4宗區內運動場小食亭、員工休息室和餐廳的竊案。



行動中，警方起回值約2.5萬元贓物，包括兩間連鎖集團的西餅禮券、現金等，並檢獲螺絲批、鐵錘、鐵鉗和手套等懷疑作案工具，以及疑犯獲案時所穿衣物。被捕男子正被扣查。



行動中，警方共起回值約2.5萬元贓物，包括連鎖集團的西餅禮券。（林振華攝）

沙田警區刑事調查總督察何敏聰指，警方相信被捕男子為單獨犯案，手法為利用硬物去打碎案發處所的玻璃窗、或者撬開鐵閘鎖頭，或經由沒有鎖好的門窗潛入。而被搜掠的兩間中學位置較偏僻，設施老舊，沒有防盜警鐘。

沙田警區刑事調查總督察何敏聰簡報案情。（林振華攝）

警：歲晚要提高警惕

警方呼籲，年近歲晚要提高警惕，加強家居及店舖防盜措施，亦要避免在家或者店舖裏面存放大量現金或者貴重財物，避免成為賊人目標。警方亦會透過情報分析，以及透過與區內相關的持份者保持緊密溝通，了解並鎖定區內犯罪黑點，加強巡邏，保障巿民的財產安全。如果市民目擊任何可疑人士或情況，請立即通知警方。

行動中，警方起回值約2.5萬元贓物及懷疑作案工具。（林振華攝）

警方重申，入屋犯法罪是屬嚴重罪行。根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》第11條，一經定罪最高可以被判監禁14年。