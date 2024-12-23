深水埗垃圾車司機落車工作遭撞飛重創　私家車內檢太空油司機被捕

深水埗發生車禍。周一（23日）凌晨零時許，據報一輛私家車，沿大南街往旺角方向行駛，途至近垃圾收集站對開時，突然撞及一名男子，男事主遭撞飛約10米外墮地。傷者呈半昏迷重創，由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救。



警方正調查車禍起因。有指涉事司機事後落車時腳步浮浮。消息稱，警方在涉事私家車上，起獲十多粒「太空油」煙彈。警員正為涉事私家車司機進行藥物測試，隨後將他拘捕，並押上警車帶走。



救援人員趕至，將半昏迷的傷者送院。(讀者提供圖片)

現場消息稱，男傷者年約60歲，為外判垃圾車司機，當時他剛接載數名同事到垃圾收集站工作。由於慢線位置本身放有幾個大型垃圾桶，傷者將車停在垃圾站外時，其車剛巧有部份車身突出鄰線。

傷者隨後落車，由司機位兜過車頭行到乘客位時，突然被一輛「SMART」私家車撞及。據垃圾站職員透露，傷者平時會將車停在上址門外，放低同事後就地抹車，每日如是。

警方表示，傷者68歲姓李。據報，一輛私家車沿大南街往界限街方向行駛，於凌晨零時10分駛至近深水埗大南街155號時，懷疑撞倒姓李傷者。救援人員接報到場，發現李氏頭受傷，半清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。經初步調查，人員在私家車內檢獲28支懷疑含有液態「依托咪酯」的電子煙煙彈。44歲姓蕭私家車男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及「管有第一部毒藥」被捕，現正被扣留調查。

現場為大南街垃圾站對開。(李家傑攝)

警員押走涉事私家車司。(李家傑攝)

警員封鎖現場調查，涉事SMART停在一旁助查。(李家傑攝)

地面留下大量血跡。(李家傑攝)

私家車右邊車頭玻璃爆裂。(李家傑攝)

傷者的垃圾車停在垃圾站外。(李家傑攝)

私家車司機被押走。(李家傑攝)