有片｜油麻地40年老店遇雌雄賊偷「尿袋」　店方網上兼貼街招示警

年近歲晚，竊案頻仍。油麻地上海街一間家族經營約40年電器舖老店，前日（21日）遭雌雄雙賊順手牽羊，偷走一部199元的便攜充電器（尿袋），犯案過程被「天眼」輯錄，可見女方把風，男方落手。店舖「太子女」指，以前試過整部分體式冷氣被偷走，因今次損失較少，故沒有報警；但店舖事後在網上發文兼貼街招示警，提醒「年近歲晚，小偷出沒，大家留意！」



男方落手掠走一部白色盒包裝的便攜充電器。（受訪者提供影片截圖）

據店方提供的閉路電視片段可見，雌雄賊均身穿黑衣，男方穿短褲、戴口罩及太陽眼鏡；女方則一直在門口「煲煙」及望入店內把風。其後男方離店之際稍作停頓，向店內張望後，隨即伸手掠走一部白色盒包裝的便攜充電器，兩人結伴施然離去。

負責人王小姐指，案發後翌日始發現有充電器不翼而飛，翻查閉路電視片段後，才揭發事件。她指，店內平日至少有兩人看舖，當時其中一人剛巧有事行開，詎料被賊人有機可乘，「女人企喺度，男人入去兜咗個彎再出嚟，覺得員工做緊嘢，就擸走（充電器）！」

王續指，附近人流較為複雜，除曾經有賊人鑽牆打算潛入毗鄰海味舖外，竊案每逢半年一次，以前最大曾被偷過值4,000至5,000元的冷氣機，「成部分體式冷氣被人偷咗！」今次因損失金額較細，最後決定不報警，但已張貼「街招」示警及恫嚇。

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