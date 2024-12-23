上水奪命工傷｜4條數百公斤水管滾下重擊　工友以為無礙自行送院

上水今早（23日）發生奪命工業意外，一名渠務署外判男工人搬運水管時，疑被水管擊中頭部，送院不治。消息指，72歲姓黃男死者為跟車工，當時協助搬運10多條重達200至500公斤的不鏽鋼水管，他解除水管綁帶後，其中4條水管撞斷防撞木方滾下，司機及另一跟車工見他頭部流血、但能張眼及大力呼吸，誤以為傷勢不重，安排其他工友駕車將他送院，惟事主情況急轉直下，抵院後返魂乏術，終由院方報警。



上水鄉蓄洪池一名男工人協助搬運水管時，疑解除綁帶後有水管撞脫木方滾下，男工疑被擊中頭部，送院後不治。相信是渠務署的人員到場拍照搜證。（蔡正邦攝）

據了解，黃男為跟車雜工，已有40多年同類工作經驗。今早9時許，他偕一名貨車司機和另一名跟車雜工，打算運送一批10多條不鏽鋼水管，前往4個目的地。該批水管分別長約3至4米，直徑由33厘米至1米不等，每條重達200至500公斤，以綁帶橫跨左右兩邊，綁住固定在貨車尾架，車尾左右兩邊，則各有兩條木柱阻擋水管墮下。

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貨車抵達首個目的地上水圍文閣村上水鄉蓄洪池後，黃男在貨車左邊解除綁帶後，其中4條水管便衝破車尾的防墮木柱滾下。貨車司機與另一雜工上前查看，已見黃男倒地、頭部流血，但當時沒有被水管壓住，仍能張開眼睛及用力呼吸。工友估計傷勢不嚴重，遂安排另外兩名工友駕車，將他送往北區醫院治理；貨車則繼續運送水管往其他目的地。

涉事兩架貨車事後在1公里外寶運路路邊被尋回，一架拖頭上放滿水管，另一輛吊臂車上放有懷疑吊運所用的木條及搬運帶。（蔡正邦攝）

惟黃男被送抵北區醫院後，始被發現已沒有呼吸脈搏，搶救後證實不治。醫院人員報警求助，警方接報後前往案發地點及尋回涉事貨車調查。案件列作工業意外跟進。

案發後有相信是渠務署的人員到上水鄉蓄洪池現場調查，並在繫上搬運帶的一堆水管前拍照搜證。涉案貨車則在約1公里外的寶運路路邊被尋回，其中一架拖頭上放滿水管，另一輛吊臂車上放有懷疑吊運所用的木條及搬運帶。

上水圍文閣村上水鄉蓄洪池，一名男工人搬運一條水管時，疑解除綁帶後有水管從貨車尾架滾下，男工疑被水管或貨車上用作阻擋水管的木條擊中頭部，送院後不治。（蔡正邦攝）

勞工處表示，正調查今日（12月23日）上午在上水發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

工業傷亡權益會指，現場為渠務署轄下一物料存放地，死者男性，據知為外判工人。工權會對工人離世十分難過，正嘗試接觸其家屬以提供協助。

上水鄉蓄洪池一名男工人協助搬運水管時，疑解除綁帶後有水管撞脫木方滾下，男工疑被擊中頭部，送院後不治。（蔡正邦攝）