$4900萬冰毒扮化學品藏元朗貨倉　3南亞漢日薪數百元管倉拆貨被捕

警方在元朗逢吉鄉搗破一個毒品儲存倉，揭發毒販將「冰」毒混入有合法用途的「己二酸」結晶體，企圖魚目混珠。人員在倉內檢獲88.5公斤懷疑冰毒，市值約4,900萬元，並拘捕3名無業南亞漢，相信他們收取數百元日薪，協助販毒集團管倉及拆貨。警方相信，今次行動已成功由源頭阻截大批毒品流入本地市場。



警方在元朗逢吉鄉搗破一個毒品儲存倉，檢獲88.5公斤懷疑冰毒，市值約4,900萬元。（林振華攝）

毒品調查科高級督察唐為國表示，探員經深入調查後，鎖定涉案位於元朗逢吉鄉的毒品儲存倉，昨日（22日）突擊搜查倉庫，當時倉內3名非華裔男子反抗並企圖逃走，但最終被探員制服。

警方在該個相信已運作數周的毒品倉內，發現大量行李箱及28袋各重1噸的己二酸結晶體，並在其中6個行李箱及該批己二酸結晶體內，共搜出88.5公斤懷疑冰毒，以及一批相信用作拆貨的工具，包括𠝹刀、錘仔等。

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警方在元朗逢吉鄉搗破一個毒品儲存倉，檢獲88.5公斤懷疑冰毒，市值約4,900萬元。（林振華攝）

被制服的3名涉案男子隨即被捕。其中一名24歲巴基斯坦籍男子持香港身份證，另外兩名孟加拉籍男子分別41歲和27歲，均持「行街紙」。3人均報稱無業。警方調查後相信，有人受販毒集團以日薪數百元聘請，負責擔任毒品倉的管倉和拆貨。他們正被扣查，並已被暫控各一項販運危險藥物罪及拒捕罪，明日（24日）在屯門裁判法院提堂。

唐為國指出，毒品倉內的己二酸結晶體可用於生產尼龍、製造潤滑劑等。初步調查顯示該批共重28噸的己二酸來自美國，毒品來源則仍待調查。他形容販毒集團「不惜工本」，將冰毒混入本身有正當用途的結晶體內，企圖掩人耳目，再以正常貨運形式由外地輸入本港，之後要將冰毒由結晶體之中逐一挑選出來，再以鐵錘、𠝹刀等工具拆除毒品包裝，抽出毒品轉放入倉內的行李箱，過程需要花費大量時間。警方已將這種販毒手法和毒品隱藏方式通知香港海關。

警方在元朗逢吉鄉搗破一個毒品儲存倉，搜出88.5公斤懷疑冰毒，市值約4,900萬元，並檢獲儲存冰毒的行李箱、用作掩飾的己二酸結晶體等，毒品調查科高級督察唐為國交代案情。（林振華攝）

警方重申，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可判終身監禁及罰款500萬元。根據案例，販運超過15公斤冰毒，可以被判處30年監禁。警方呼籲市民切勿以身試法，並提醒市民特別是年輕人，在聖誕佳節若前往酒吧或其他娛樂場所消遣，記得好好保護自己，遠離毒品，切勿因為任何原因而吸食毒品或參與販毒活動。