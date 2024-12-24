澳門致命車禍｜座駕撞巴士起火　保安司司長辦公室主任張玉英不治

澳門黑沙環昨日（23日）發生奪命車禍，澳門政府新聞局發出公告指死者為保安司司長辦公室主任張玉英，對此局方上下表示感到極度悲痛及惋惜，向其家人致以深切慰問，並會全力提供協助，共同辦理後事。



私家車起火，女司機由途人救出急救。(網上片段截圖)

事發於昨日（23日）下午4時許，一輛私家車在黑沙環八達新村對開的慕拉士大馬路行駛期間，突然與前方一輛巴士相撞。私家車的車頭隨即起火，車上57歲女司機心跳停頓，昏迷不醒，有途人見狀將其救出，送院搶救後證實不治。

澳門政府新聞局發出公告，保安司司長辦公室沉痛告知，辦公室主任張玉英女士於2024年12月23日下午因遭遇交通意外，經仁伯爵綜合醫院急診科醫生全力搶救無效，不幸離世。保安司司長黃少澤、辦公室全體同事及保安範疇各部門人員為失去一位共事多年、表現非常優秀的好同事而感到極度悲痛及惋惜！

保安司司長及保安範疇仝人謹向其家人致以深切慰問。保安司司長與保安部隊及保安部門將為張主任家人全力提供協助，並共同辦理後事。

有途人取出滅火筒協助救火。(網上片段截圖)

網上片段可見，有途人將女司機安置在涉事私家車後，並進行急救，等候救援人員到場；另有片段可見，有熱心途人手持滅火筒，走向私家車車頭起火位置撲火。而消防員及救護員接報後亦迅即到場接手，火勢未幾熄滅，救護員則將女事主送院搶救。

據澳門媒體報道，治安警表示於下午約4時接報，指慕拉士大馬路發生嚴重交通事故。警員接報到場後，於事故位置發現一輛巴士與一輛私家車發生碰撞，私家車頭著火，經消防開喉救熄。事故中，私家車女司機意識模糊、及巴士上兩名乘客受輕傷，已送往醫院治療。私家車及巴士司機均為澳門居民。

私家車撞巴士後車頭起火，有途人協助將女事主救出，交由救護員急救送院。(網上片段截圖)

私家車撞向巴士後車頭起火，有途人協助將女事主救出，交由救護員急救送院。(網上片段截圖)

私家車撞向巴士後車頭起火，有途人協助將女事主救出，交由救護員急救送院。(網上片段截圖)

私家車撞向巴士後車頭起火，有途人協助將女事主救出，交由救護員急救送院。(網上片段截圖)