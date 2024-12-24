元朗警區拘捕124名男女　涉詐騙洗黑錢　全為傀儡戶口持有人

元朗警區拘捕124名男女涉嫌詐騙等罪，全部是傀儡戶口持有人，涉及損失金額6,869萬元。



元朗警區科技及財富罪案組偵緝督察馬頌怡稱，由今年1月至11月，元朗警區共接獲3,467宗詐騙案，包括冒充客服電話騙案、投資騙案、求職騙案及網上購物騙案。歹徒要求受害人將款項轉到傀儡戶口。

元朗警區展開行動代號為「怒浪」執法行動，針對牽涉詐騙及洗黑錢案件的傀儡戶口持有人 。（翁鈺輝攝）

元朗警區刑事部於過去3星期，即12月2至23日，展開行動代號為「怒浪」的執法行動，針對牽涉詐騙及洗黑錢案件的傀儡戶口持有人。 人員在全港多處拘捕共90男34女，當中120人為本地人，4人為內地人，他們年齡介乎17至71歲。涉及128宗案件，總損失金額6,869萬元，凍結89.8萬元，各人已獲准保釋候查。

被捕人涉及「以欺騙手段取得財產」、「行使虛假文書」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」及「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」等罪。

馬頌怡續稱，被捕人全部是傀儡戶口持有人，被不法之徒以幾百至幾千元報酬引誘，賣出或借出戶口以協助收取及清洗騙款。其中4名被捕人士，在社交平台主動出售自己及他人的戶口。

警員在全港多處一共拘捕120 名本地及4名內地人士，罪名有「以欺騙手段取得財產」、「使用虛假文書」、「洗黑錢」等。（翁鈺輝攝）

她提醒市民，切勿租借或賣出銀行戶口給其他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪；一經定罪，最高可被判處監禁14年及罰款港幣500萬元。

而警方積極與律政司就同類型案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。 在過去一段時間，警方與律政司成功就多宗涉及傀儡戶口持有人的洗黑錢案件，向法庭申請加重刑罰，令涉案傀儡戶口持有人的刑期分別增加百分之12.5 至33.3，而最高的個案則被判處75個月監禁。警方會繼續與律政司合作就合適案件向法庭申請加刑，並積極研究就洗黑錢罪行加快檢控程序。市民切勿以身試法。

警方呼籲市民時刻保持警覺，並在手機下載 一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏App」。公眾遇到可疑來電、網購賣家、交友邀請、投資網站，可以係「防騙視伏App」輸入相關平台帳戶既名稱或號碼、收款賬戶、電話號碼、電郵地址、網址等，以評估 詐騙及網絡安全風險。如有疑問或懷疑受騙，請即報警或致電18222求助。