海關偵破出口遠洋船走私案　檢獲7000萬元走私電路板

海關偵破出口遠洋船走私案，在兩個由香港出口到馬來西亞、報稱載有混合金屬的貨櫃，檢獲大量未列艙單的印刷電路板，市值約7,000萬港元。



海關偵破出口遠洋船走私案，在兩個由香港出口到馬來西亞、報稱載有混合金屬的貨櫃，檢獲大量未列艙單的印刷電路板，市值約7000萬港元。（羅敏妍攝）

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察岑偉平講述案情，指2024年12月9日，港口及海域科聯同海關有組織罪案調查科展開一次聯合行動，打擊海運走私活動。海關鎖定了兩個由香港出口到馬來西亞，載有混合金屬的40尺海運貨櫃作檢查。

根據資料顯示兩個貨櫃載有混合金屬，但當海關人員用X光作檢查的時候，發現可疑影像。貨物有較多相對較淺色的部分，可以觀察到貨物載有大小不一的貨物，並非報稱載有金屬為主的大型貨物。海關相信貨櫃內的貨物並非與報稱的貨物一樣，所以人員隨後將兩個貨櫃交予海關有組織罪案調查科作跟進調查。

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海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，有組織罪案調查科人員隨後接手跟進調查，經過初步點算，檢獲超過90萬塊未列艙單的印刷電路板，當中包括一些民用、新款電路板。海關相信這些電路板廣泛應用在平板電腦和智能手機入面，由於內地對這些電子產品需求龐大，相信走私分子藉住迂迴路線，首先將貨物走私到馬來西亞，然後由不同途徑走私到內地，假設如果該批貨物能夠成功走私到內地，將能夠逃稅約7,000萬港元。

海關大力打擊不同類型走私活動之後，留意到不法分子企圖博大霧，利用一些虛假的艙單、虛假的報稱，將一些高價值的電路板，報稱為一些低價值的金屬物品，藉此想逃避海關的法眼。但是，香港海關作為一支專門打擊走私的隊伍，會一直站在最前線，全方位、以不同方式打擊任何類型走私活動。海關亦都會運用風險管理，以及情報主導的方式，去打擊相關罪行。

海關重申走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或者輸出未列艙單貨物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元，及監禁7年，市民切勿以身試法。最後，如果市民有任何有關走私活動的舉報，可以致電海關24小時舉報熱線1828080，或者透過舉報專用電郵 crimereport@customs.gov.hk去舉報罪行。