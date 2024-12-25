關愛之友協會會長蔡振超遇襲案　41歲勝和男被捕　廣源邨加裝CCTV

關愛之友協會會長蔡振超，於本月初在沙田廣源邨派菜後遭兩名男子用棍毆打。消息指，警方經過調查，拘捕1名姓黎（41歲）男子涉嫌傷人，案件由反黑組跟進。而事發後廣源邨公共位置加裝閉路電視攝錄器。



據了解，被捕人報稱任職裝修工人，有荃灣勝和黑社會背景。他涉嫌在12月8日與另一名男子用棍狀物體襲擊蔡振超。警方鎖定逞兇者身份後，於上周一（12月16日）在其寓所將他拘捕。據悉蔡曾在11月於屯門山景邨業主立案法團投訴建築公司串謀圍標。案件交由沙田警區反黑組跟進。

沙田廣源邨本月初發生傷人案，「關愛之友協會」創會會長蔡振超派菜後，遭兩名男子用棍毆打。讀者提供兩張歹徒作案的相片，可見黑衣男子手執膠棍，來勢洶洶，逞兇後登上黑色接應私家車逃離現場。

蔡振超被兩名疑犯用鐵通施襲，頭部受傷浴血，由救護車送院治理。

事發於12月8日下午1時32分，警方接報蔡振超（59歲）遭兩名年約30歲，案發時身穿黑衫及戴口罩的男子用棍襲擊頭部，歹徒得手後往巴士站方向逃去。蔡頭部裂傷及瘀傷，雙手亦有瘀傷，案件列作傷人。讀者提供兩張歹徒作案的相片，可見黑衣男子手執膠棍，來勢洶洶，逞兇後登上黑色接應私家車逃離現場。

蔡振超事後向記者表示，被打了7至8下，他用手擋格。他續指，自己正職是「搞生意」，大約一個月派一次菜給長者及弱勢社群，希望發放正能量。其妻稱，在場義工指當時有兩名男子向丈夫施襲，在場長者及義工喝止，兩名匪徒才停手逃去。