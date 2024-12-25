蘭桂坊少年醉酒互毆　背心男耍醉貓拳撩交打　金毛男飛撲加入戰團

中環蘭桂坊上周日（22日）凌晨，兩名分別澳洲及美國籍的16歲少年醉酒互毆被捕。網上影片流傳，金髮男一度激動手擋及推撞警員，最終警員合力將他撳地制服並帶上警車。今日有網民上載一條長達4分55秒的影片，當中包括警員到場前兩名少年互毆經過，以及警員制服二人過程。



一名背心男醉醺醺，向著一名黑衣男耍著「醉貓拳」，途人圍圈駐足觀看。（網上影片截圖）

現場為中環德己立街32號對開，影片開首，一名背心男醉醺醺，向著一名黑衣男耍著「醉貓拳」，途人圍圈駐足觀看。背心男腳步浮浮，黑衣男輕易地用手擋拳。一名皮褸男嘗試出手阻止，同一時間一名金髮男突然加入戰團，飛撲箍住背心男頸，繼而將他按在地上，其間背心男不慎露出印有美國國旗的內褲。

皮褸男見狀立即分隔背心男和金髮男，金髮男鬆開背心男後，黑衣男和皮褸男將背心男鉗制在地。

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鏡頭一轉多名警員到場，背心男「大」字型躺在地上，一名女警拍打其手臂，但他沒有任何反應。

一名紅衣男向女警示意混在人群中金髮男，人群中的警員隨即將他制服。金髮男頓時激動起來推撞警員，雙方碌地糾纏，最終3名警員與1名保安合力將他撳地制服。

警員趕至現場時，一名金髮男子情緒激動手擋警員，繼而推撞。（網上影片截圖）

畫片一轉，背心男突然醒過來並爬起身，女警見狀大叫「Don't move！（不要動！）」但背心男沒有理會，碌到路邊並嘗試站起來，多名圍觀市民歡呼叫囂，4名警員上前增援並將他撳在地上及扣上手扣。最後，2部警車到場帶走涉案人士，影片到此結束。

背心男突然醒過來並爬起身，女警見狀大叫「Don't move！」。（網上影片截圖）

警員當場拘捕兩名分別為澳洲及美國籍的16歲少年，他們涉嫌「在公眾地方打架」及「阻差辦公」。兩名被捕少年均受傷，被送院治理，已獲准保釋候查，須於2025年1月下旬向警方報到，案件交由中區警區刑事調查隊第六隊調查。

警方表示，聖誕假期有大小不同的消遣活動在娛樂場所一帶舉行。警方呼籲青少年外出娛樂時保持警覺，遠離酒精、免受引誘。家長亦應保護子女，免受酒精危害。根據香港法例，任何人不得在業務過程中向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類，或以銷售機售賣令人醺醉的酒類，一經定罪，最高可被判罰5萬元。