警聖誕一連兩日新界南打擊超速酒駕毒駕　拘20人檢大麻及太空油等

警方於平安夜（24日）及聖誕日（25日）在新界南總區打擊長假期超速、酒後及毒後駕駛等違例事項，行動中一共拘捕20人，分別涉嫌販毒、藏有攻擊性武器等10罪，人員亦檢獲少量懷疑可卡因、大麻及太空油。



警方於平安夜（24日）及聖誕日（25日）在新界南總區打擊長假期超速、酒後及毒後駕駛等違例事項。（警方提供）

警方於平安夜（24日）及聖誕日（25日）在新界南總區打擊長假期超速、酒後及毒後駕駛等違例事項。（警方提供）

警方於平安夜（24日）及聖誕日（25日）在新界南總區打擊長假期超速、酒後及毒後駕駛等違例事項。（警方提供）

警方於平安夜（24日）及聖誕日（25日）在新界南總區打擊長假期超速、酒後及毒後駕駛等違例事項。（警方提供）

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員於平安夜（24日）及聖誕日（25日）在區內主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區，截查可疑車輛及進行反超速行動，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊相關罪行。

行動中，人員一共拘捕18名本地男子、2名巴基斯坦籍、持香港身份證的男子及1名本地女子，年齡介乎19至61歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「藏有攻擊性武器」、「藏有危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「拒絕提供血液樣本」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」及「停牌期間駕駛」，並發現其中1名39歲被捕男子為被通緝人士。

人員亦在行動中就超速駕駛發出84張定額罰款告票，及扣留20部懷疑改裝車輛作進一步檢驗。行動中，人員檢獲少量懷疑可卡因、大麻及太空油。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及毒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。