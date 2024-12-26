有片︱彌敦道男子追巴士　疑㩒緊急太平門掣截停：我X你老X啊！

聖誕節（25日）網上流傳一條17秒長的影片，但未有具體時間，片段顯示尖沙咀彌敦道近北京道、重慶大廈對開，有一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕前往屯門的260X路線九巴。至北京道一行人過路處時，該名男子疑2次按下巴士車頭的緊急用的太平門掣；九巴於是減慢車速，此時交通燈亦由綠燈轉成紅燈。男子見狀爆粗大罵司機：「我X你老X啊！」，並經車頭繞到司機位置，影片到此結束。《香港01》正向九巴了解。



一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕260X路線、往屯門方向開出的九巴。（網上影片截圖）

一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕260X路線、往屯門方向開出的九巴。至北京道一行人過路處時，該名男子疑2次按下巴士車頭的緊急按鈕。（網上影片截圖）

一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕260X路線、往屯門方向開出的九巴。至北京道一行人過路處時，該名男子疑2次按下巴士車頭的緊急按鈕。（網上影片截圖）

男子見狀爆粗「我X你老X呀！」，經車頭繞到司機位置。（網上影片截圖）

該名男子的行為引來網民熱論，有網民指男子的行為危險：「巴士有盲點隨時車底見」，亦有人指「260X都叫密，有必要（追車）？佢係米（咪）唔知阻人開車係犯左（咗）法？」、「如果佢㩒緊急制而開左（咗）門，真係玩成車人，司機可以報上台同報警！」有網民提到影片沒有「前傳」，不能斷定整件事件，不過有人則反駁：「有前段（影片）都無用，犯法就要坐監，這是法治社會，不是人治」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第46(1)條及第46(2)條，公共巴士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為、妨礙或阻撓司機或分散其注意力、損壞或干擾巴士，或作出延誤巴士的行為等，一經定罪，可處罰款3000元及監禁6個月。

《香港01》正向九巴了解。