荃灣鐵皮屋火｜聖誕假家人外遊　死者獨留港　疑沖涼遇火警吸濃煙

荃灣舊油柑頭村昨午（25日）有鐵皮屋起火，一度傳出爆炸聲，67歲姓賴女子疑被困屋內吸入濃煙昏迷，有人嘗試救火但不果。消防到場破門入屋救出賴女，惟她於同晚11時許證實不治。今早（26日）荃灣重案組探員、消防特別意外調查隊人員及中電職員重返現場調查，但未有透露調查進展。而死者與家人在上址居住，聖誕假期親人北上旅行，僅死者留在家中。火警時，死者疑剛巧沖涼被困，吸入濃煙。



荃灣重案組探員和消防員在火警現場調查。（黃學潤攝）

今早記者重返火警現場，見到警員和消防員仍在火場調查，其後更接觸到死者的弟弟及媳婦，得知死者與兒子、媳婦及孫兒一家五口在上址居住約廿多年，其丈夫早年已去世。適逢聖誕假期，兒子、媳婦及孫兒北上旅行，僅死者獨留在港。其媳婦透露，消防員在單位的廁所門口發現死者，估計火警發生時，死者或在沖涼，「可能一出到嚟，間屋都燒到冚冚聲，可能沖緊涼聽唔到（火警）」。由於現場曾傳出爆炸聲，媳婦估計是燒著了罐裝殺蟲水，她又指昨日收到通知家中發生火警，已即時取消行程回港。

現場有兩間鐵皮屋相鄰，昨日其中一間鐵皮屋率先起火，然後再波及至老婦居住的鐵皮屋。兩輛停泊在鐵皮屋對開的私家車遭火勢波及受損，車廂及駕駛座遭燒至焦黑，旁邊亦有雜物被燒毀。

有兩輛停泊於上址對開的私家車遭火勢波及受損。（黃學潤攝）

私家車的車廂及駕駛座遭燒至焦黑。（黃學潤攝）

下午1時許，死者的鄰居向在消防及警察講述昨天起火情況，其後死者的兒子亦在火警現場協助調查。

下午1時許，死者的鄰居向在消防及警察講述昨天起火情況。（黃學潤攝）

死者的兒子亦在火警現場協助調查。（黃學潤攝）

▼昨日（25日）火警現場圖片▼



消防到場開喉救火；現場可見，屋內濃煙密佈、火光熊熊。（林振華攝）

一名女子昏迷送院搶救。（林振華攝）

鐵皮屋被燒至熏黑一片。（林振華攝）