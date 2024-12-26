大圍小巴車禍｜兩綠van撞釀9傷包括3歲女　女途人受驚須警員安撫

今（26日）午4時28分，一輛綠色專線481B小巴沿美田路直行，途至近港鐵大圍站的公共運輸交匯處燈口對開時，左方車頭撞向另一輛正在左轉的小巴右方車頭，被撞小巴其後失控直衝50米撞向路牌，然後再剷上迴旋處花槽，多名途人見狀報案。意外中，總共9人受輕傷（3至85歲），包括一名3歲女童，分別報稱腰痛、頸痛。 警方正調查是否有人「衝燈」肇禍。



現場可見，有路牌被撞斷，其中一輛小巴直剷上花槽，旁邊有多名途人報案候援；另有一名女途人目擊事件，一度受驚過度坐在地上，需由警員安撫。



其中一輛涉事專線小巴剷上花槽。（羅日昇攝）

現場消息指，涉事兩輛專線小巴均為481B，來往荃灣街市街及大圍（銅鑼灣山），途經港鐵大圍站和美林邨。其中一輛由總站燈位轉出後，與沿美田路直行的另一輛小巴相撞，繼而失控剷上迴旋處的花槽。案發位置與花槽相距約70米。

意外後，其中一輛小巴停在馬路中心，車頭損毀玻璃碎片散落一地。（戴慧豐攝）

警方表示，事發時，姓郭（71歲）男司機駕駛一輛綠色專線481B小巴，在港鐵大圍站的公共運輸交匯處燈口左轉出美田路。同時，姓李（64歲）男司機駕駛小巴沿美田路直行駛至，左邊車頭撞到郭男的小巴，捱撞小巴失控衝前70米，撞毀路牌後，再剷上迴旋處花槽，多名途人見狀報案。意外中，9人受輕傷（3至85歲），包括一名3歲女童，分別報稱腰痛、頸痛。 警方正調查是否有人「衝燈」肇禍。

意外中，初步有9人受傷。（戴慧豐攝）

一名女目擊者懷疑受驚過度坐在地上，需由警員安撫。（戴慧豐攝）

其中一輛涉事專線小巴剷上花槽。（羅日昇攝）