警羅湖拘返港六旬漢　涉過去一年多全港7宗爆竊案　盜近$48萬財物

昨日聖誕節 （25日），警方在羅湖口岸拘捕一名返港的六旬漢，他涉嫌與2023年11月起至今年12月發生的7宗爆竊案有關，大部分案發地點為工廈，涉款達47.6萬元。



調查顯示，被捕男子在深夜犯案，撬開鎖頭或從未鎖上的窗爬入單位，盜走首飾現金及電話。警方翻查大量閉路電視片段後鎖定及拘捕疑犯，他將會被落案起訴。



警方昨日 （25日）在羅湖口岸拘捕一名返港的六旬漢，他涉嫌與2023年11月起至今年12月發生的7宗爆竊案有關。（戴慧豐攝）

警方於今年12月20日接獲報案，火炭兩個工業大廈單位遭人爆竊，損失一批價值約港幣3萬元的珠寶及現金。沙田警區刑事部接手調查，通過情報搜集及分析大量閉路電視片段後，當中包括政府最新的閉路電視系統，成功鎖定犯案男子身份。

警方調查後發現，賊人在犯案後曾返回內地，昨日（ 25日）該名60歲男子經羅湖口岸回港後時被警方拘捕。沙田警區情報組主管督察麥慧明指，被捕男子涉嫌與2023年11月起至今年12月發生的另外6宗爆竊案有關，案發地點位於沙田、葵涌以及觀塘，大部份案件發生於工業大廈內，損失金額合共47.6萬元。被盜的財物包括現金、手提電話、首飾。

消息指，被捕男子報稱為運輸工人，有爆竊案件前科。警方檢獲被捕人犯案時身穿衣物、公事包、犯案工具包括螺絲批、鐵鎚及金屬切割工具。據悉，賊人犯案時會攜同公事包遮掩面容。

調查顯示，被捕人大多選擇深夜時間犯案，犯案手法為撬開單位鐵閘鎖頭，或由未經鎖上的門窗進入作案。被捕男子仍被通宵扣查，將被落案起訴「爆竊」罪。

警方提醒，入屋犯法罪為嚴重罪行，根據香港法例《盜竊罪條例》，一經定罪最高刑罰為監禁14年。警方呼籲，市民應加強防盜措施，安裝堅固門鎖或閉路電視系統，在長假期外出時，應檢查門窗有否鎖好，避免不法之徒有機可乘。如發現單位附近有可疑人士徘徊，請立即聯絡警方。