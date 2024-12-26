警屯門拘25歲無業男　揭身上及村屋單位藏毒　檢$530萬霹靂可卡因

警方昨日（25日）聖誕節，在屯門進行反罪惡巡邏，拘捕一名形跡可疑的25歲無業男，在其丟棄的黑色膠袋中發現霹靂可卡因。人員其後再搗破一個屯門村屋毒品倉，檢獲更多毒品、5克大麻花及一批懷疑製毒工具。



警方檢獲的毒品共重約4.4公斤，市值約530萬元。該名男子涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」被捕，正被扣留調查。



警方昨日（25日）聖誕節在屯門進行反罪惡巡邏期間，截查一名25歲男子，檢$530萬霹靂可卡因。（林振華攝）

新界北衝鋒隊人員昨（ 25日）晚約9時15分，在屯門五柳路進行反罪惡巡邏期間，發現一名形跡可疑的25歲本地男子，將黑色膠袋棄於路邊。警員見狀上前截查，在膠袋內檢獲約496克霹靂可卡因，估計市值約60萬元。人員隨即以「販運危險藥物」將該名男子拘捕。

屯門警區刑事部接手跟進調查後，搗破被捕男子的毒品儲存倉，在一個700呎的村屋單位內，再檢取3,940克霹靂可卡因、5克大麻花及一批懷疑製毒工具，再以「製造危險藥物」罪拘捕他；警方檢獲的毒品共值約530萬元。據悉，有關毒品倉運作少於一個月。被捕男子25歲報稱無業，正被扣留調查。

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屯門警區署理刑事調查總督察郭文煒指，警方相信今次行動，成功在源頭堵截一大批毒品流入本港。警方重申，製造及販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪最高可被判終身監禁，罰款500萬元。以本案為例，根據法庭以往判決，販運超過4公斤的霹靂可卡因，最高可被判監禁30年，市民切勿以身試法。

警方指，節日期間不少年青人喜歡到酒吧及娛樂場所消遣，不法分子趁機向年青人兜售毒品。警方留意到太空油緝獲數字有上升趨勢，警方提醒年青人應遠離毒品。