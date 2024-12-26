西貢標尖角六旬漢獨自行山暈倒亡　相依為命胞兄嘆：我仲未消化到

今早（26日）一名姓杜（61歲）行山客由西貢東壩前往浪茄，途徑標尖角時，被發現倒地昏迷，身旁有帳幕。政府飛行服務隊直升機將事主送院，惟最終不治。死者兄長表示，胞弟任職夜更保安約3年多，習慣早上放工或假期一個人行山看風景、或帶同帳幕到沙灘「攤抖下」，黃昏入夜後才回家。他又慨嘆，與胞弟同住多年相依為命，現在仍未能接受到其離世的消息，「我仲未消化到‥‥‥」



事主被送往東區醫院，終告不治。（黃偉民攝）

杜兄表示，與胞弟同住多年相依為命，雖然年紀漸大，兩人甚少交流，但平時亦會「吹下水」。他指，胞弟未婚，以前曾任職物流，現時在美孚任職夜間保安約3年多，朝7晚7，平常亦習慣放工或假期一個人去行山看風景，有時候亦會帶同沙灘帳幕，到沙灘「瞓覺攤抖下」，直到黃昏入夜才會回家。

兄長續指，平常亦會與胞弟談及前往東壩行山，不明白今早他下班後，為何會到事發位置，「嗰個地方正常係會唔上去‥‥‥」他大感疑惑，稱正常應先去浪茄，因為浪茄假日會有專線小巴前往東壩。杜兄無奈表示，由於警方還未向他交代事情經過，連當時所穿的衣物、事發位置相片都沒有看過，他估計要多等兩天，才能知悉事情經過。

事主被送往東區醫院，終告不治。（黃偉民攝）

死者4年前曾經進行過「通波仔」手術，杜生認為胞弟驟逝與手術沒有大關係，他稱胞弟所行路線不太難，而且不太斜，屬於正常運動，並非劇烈運動，不會有太大負荷，「又唔係去舉重，嗰段路都唔係好斜嗰啲嚟嘅！」杜兄坦言，雖然表面上沒事，但始終都是兩兄弟，「我仲未消化到（胞弟離世消息）‥‥‥」

事主被送往東區醫院，終告不治。（黃偉民攝）

事發今日（26日）早上10時36分，一名行山客由西貢東壩前往浪茄，途徑標尖角時，目睹一名男子倒臥在地上但有呼吸，身旁有帳幕，因擔心其安全，於是報警求助。政府飛行服務隊到場將61歲姓杜男子救起，事主陷入半昏迷 ，送往東區醫院搶救，惟最終證實不治。

消息稱，事主有高血壓、高血脂等長期病患，亦曾做「通波仔」手術，需定期覆診。