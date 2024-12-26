長沙灣麗閣邨虐畜｜兩幼犬疑墮斃　自由黨譴責兼懸紅$5000緝兇

長沙灣麗閣商場今早（26日）揭發懷疑虐畜案。有住戶發現商場天台冷氣排氣口頂部有兩具狗屍，警方及愛協不排除兩犬被人從高處擲下，將案件列作「殘酷虐待動物」處理。



自由黨寵物權益關注組晚上表示，對事件表示憤怒，並予以強烈譴責，現正懸紅5,000港元緝兇，望借助公眾提供線索。自由黨又促請政府考慮立法禁止虐待或疏忽照顧動物之人士飼養任何動物，並立法增設棄養罰則。



愛協人員將狗屍帶走，稍後將送到漁護署解剖以調查死因。（翁鈺輝攝）

自由黨寵物權益關注組表示，對於兇徒極其卑劣邪惡的行為，嚴重違反道德底線。自由黨表示極度憤怒，並予以最強烈之譴責，促請警方加強調查力度。自由黨現懸紅5,000港元緝兇，望借助公眾力量，協助警方儘快緝拿冷血狂徒歸案。任何公眾人士如報訊，並使兇徒落網，可全數獲賞格。如有任何查詢可致電 2533-4215 。

自由黨寵物權益關注組重申，「可以不愛，但不能傷害」，促請政府考慮立法禁止虐待或疏忽照顧動物之人士飼養任何動物；或需接受感化報告或心理評估，才批准再次飼養動物，並建議提早立法增設棄養罰則。關注組亦促請各相關部門加強執法，要求法庭對施虐者予以重判，作出具有阻嚇性之刑罰，從而向社會大眾帶出強烈的保護動物訊息。

長沙灣麗閣商場天台今早（26日）發現兩具狗屍，人員到場用黑色膠袋包起屍體。（翁鈺輝攝）

事發周四（26日）早上，有居民發現兩隻狗伏於長沙灣麗閣商場天台露天排氣口上方，消防及警察到場時發現兩隻狗已經死亡，身上有血跡。兩隻幼犬為雌性唐狗，約1至2個月大。警方及愛協督察到場後認為案件不尋常，懷疑兩隻小狗曾遭殘酷對待，屍體隨後由愛協督察送交漁農自然護理署解剖以確定死因。

深水埗警區刑事部跟進，將案件列作「殘酷虐待動物」，暫未有人被捕，據知狗隻啡色毛，身上並無植入晶片。據了解，由於狗屍倒卧於一般人難以觸及的地方，相信狗隻很大機會是從麗閣商場旁的麗葵樓的高處墜下，暫時未能確定狗隻是被人蓄意掉下或是意外墜墮樓。警方正翻查閉路電視。

紅圈為住戶發現兩具狗屍位置，現場可見遺下少量血跡。（鄭嘉惠攝）

根據《防止殘酷對待動物條例》，殘酷地打、踢、惡待任何動物或導致受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪可處罰款20萬元及監禁3年。如市民見到有人作出懷疑殘酷對待動物的行為，請立即報警求助。

愛協人員將狗屍帶走，稍後將送到漁護署解剖以調查死因。（翁鈺輝攝）