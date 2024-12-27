秀茂坪郵局郵箱遭縱火　平安夜寄件或成灰燼　郵政﹕28封嚴重燒毀

今日（27日）上午7時12分，秀茂坪商場地下秀茂坪郵政局門外的郵箱起火。消防員到場出動一隊煙帽隊及一條喉灌救，於7時34分將火救熄，事件中毋需疏散及無人受傷。經初步調查，消防相信起火原因有可疑，案件列縱火，交由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。起火原因尚待調查。



現場可見，郵箱投遞位置被燒熔，內裡一片熏黑，遺下一堆燒焦的信件。消防於郵箱內發現煙蒂，正調查是否與事件有關。香港郵政指，有28封郵件被嚴重燒毀，無法讀取派遞地址或投寄人地址，郵政署將暫時保留這些郵件兩星期，供市民查詢之用。



郵箱被燒熔一片熏黑，遺下一堆燒焦的信件。

秀茂坪郵政局郵箱起火，消防出動一隊煙帽隊及一條喉灌救。

香港郵政表示，秀茂坪郵政局門外郵箱於今早發生火警事故，令部份郵件被燒毀。警方現正調查起火原因。

香港郵政經檢視後，該郵箱內有51封郵件，當中23封有不同程度的被燒毀或浸濕，但派遞地址或投寄人地址仍可辨識，郵政署現正把這些郵件妥善包裝並附加註釋後進行派遞或跟進；其餘有28封郵件被嚴重燒毀，無法讀取派遞地址或投寄人地址，郵政署將暫時保留這些郵件兩星期，供市民查詢之用。

市民如於12月24日下午4時30分後於該郵箱投寄郵件，可於辦公時間致電香港郵政熱線2525 5856查詢郵件狀況。香港郵政已設立一個臨時郵箱於上述郵政局供市民使用。

秀茂坪郵政局除局外的郵箱因事件遭損毀外，並沒有其他設施受影響，已於今早上午11時30分恢復營業。香港郵政將安排維修遭損毀的郵箱，並已設立一個臨時郵箱供市民使用。香港郵政暫時未有收到市民就相關事宜查詢。

消防調查火警起因。

消防調查火警起因。