澳門5人被高薪誘騙至柬台做電信詐騙　包括16歲男學生

犯罪集團誘騙他人到東南亞國家後，遭人口販賣、禁錮，被迫從事電信詐騙的情況近日死灰復燃，澳門司法警察局今日（27日）亦公布，有5名澳門人疑被高薪誘騙至東南亞國家及台灣地區參與電信網絡詐騙，當中年齡最小是16歲男學生，另有1人識破騙局未赴外地。司警提醒，市民切勿心存僥倖，因小利鋌而走險觸犯法律。



澳門媒體報道，司警今日召開記者會交代案件，指根據今年9月至今市民向司警局報案求助的失聯個案及情報資料，經分析後，證實至少有6名澳門居民曾被誘騙赴海外工作，當中5人淪為詐騙集團的作案工具，包括3男1女前往台灣、1女前往柬埔寨，年齡最小是16歲男學生，事件已通報教青局。其餘1人及時識破沒有受騙。

澳門司警交代有澳門居民被高薪誘騙至台灣地區及東南亞國家進行電信詐騙。（澳廣視影片截圖）

司警指，犯罪集團透過網上社交平台發布高薪貼文招攬求職者，要求提供個人資料，為其提供機票等。部分求職者誤以為無需任何技能，便可獲得優厚報酬及合法；亦有部分求職者明知需執行的任務或者事宜將可能觸犯當地法律，但仍心存僥倖，鋌而走險，按騙徒指示在當地協助接收現金及送至指定地點交收，扮演電信網絡騙案「客服」人員等。

司警提醒，犯罪集團專門招募不同地區的居民赴海外參與電信網絡詐騙犯罪，提醒居民求職應循合法職業中介公司，切勿輕信網絡上或陌生人聲稱的招聘信息，尤其是需赴海外且不需任何技能、學歷及工作經驗就有優厚報酬的工作；應聘時勿向陌生人提供重要個人身份及銀行資料，以及協助接收及運送來歷不明的款項。