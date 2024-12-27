澳門5人被高薪誘騙至柬台做電信詐騙 包括16歲男學生
撰文：凌逸德
出版：更新：
犯罪集團誘騙他人到東南亞國家後，遭人口販賣、禁錮，被迫從事電信詐騙的情況近日死灰復燃，澳門司法警察局今日（27日）亦公布，有5名澳門人疑被高薪誘騙至東南亞國家及台灣地區參與電信網絡詐騙，當中年齡最小是16歲男學生，另有1人識破騙局未赴外地。司警提醒，市民切勿心存僥倖，因小利鋌而走險觸犯法律。
澳門媒體報道，司警今日召開記者會交代案件，指根據今年9月至今市民向司警局報案求助的失聯個案及情報資料，經分析後，證實至少有6名澳門居民曾被誘騙赴海外工作，當中5人淪為詐騙集團的作案工具，包括3男1女前往台灣、1女前往柬埔寨，年齡最小是16歲男學生，事件已通報教青局。其餘1人及時識破沒有受騙。
司警指，犯罪集團透過網上社交平台發布高薪貼文招攬求職者，要求提供個人資料，為其提供機票等。部分求職者誤以為無需任何技能，便可獲得優厚報酬及合法；亦有部分求職者明知需執行的任務或者事宜將可能觸犯當地法律，但仍心存僥倖，鋌而走險，按騙徒指示在當地協助接收現金及送至指定地點交收，扮演電信網絡騙案「客服」人員等。
司警提醒，犯罪集團專門招募不同地區的居民赴海外參與電信網絡詐騙犯罪，提醒居民求職應循合法職業中介公司，切勿輕信網絡上或陌生人聲稱的招聘信息，尤其是需赴海外且不需任何技能、學歷及工作經驗就有優厚報酬的工作；應聘時勿向陌生人提供重要個人身份及銀行資料，以及協助接收及運送來歷不明的款項。