網傳阿叔港鐵車廂大口吸煙　吞雲吐霧𢱑臉𢱑鼻勁自在　網民狠批

港鐵範圍內不准吸煙人人皆知，但有人竟在列車內大模廝樣照樣吸食。網上今日（28日）流傳一段影片，片段未有交代時間或地點，但相信是在港鐵列車車廂內發生。一名鴨舌帽戴得歪歪斜斜的踢拖中年漢，坐在一排三個座位的最左側位置，左手拿着一根煙，放到口中大啖吸足5秒，吞雲吐霧，然後𢱑臉又𢱑鼻，如入無人之境，相當自在，毫不在意其行為影響他人或觸犯港鐵附例。影片可見列車上當時載有其他乘客，但無人出言干涉。



一名男子在港鐵列車車廂內吸食香煙，這一大啖吸足5秒。（網民Summer Siu／車camL群組）

網民均對事件議論紛紛，笑言「飯前爽一爽，快活過神仙」，亦質疑片中男子是否有不良嗜好，而無法管束自己的行為，也令旁人不敢多言，「無人撳掣響台先好野，變左紐約地鐵，大家習慣了」、「無人夠膽出聲阻止」、「正常人點會係車箱食煙」、「隔離啲人都進入咗仙境了，無人有反應」。有網民戲謔引用電影對白「先生， 呢度唔畀食煙」。

男子吞雲吐霧。（網民Summer Siu／車camL群組）

港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

男子𢱑臉𢱑鼻，相當自在。（網民Summer Siu／車camL群組）