有片｜電動單車漢隧道自由行　車尾放大袋行李　左車頭裝後鏡

網上流傳有人單車自駕遊，結果不顧法規踩入隧道，令人咋舌。據影片所示，一名身穿紅衣、皮膚黝黑的中年漢，駕駛着一輛懷疑是電動單車，在本港一條隧道內靠左行駛，當時車流繁忙，可見電單車、的士、巴士等依序行駛。 中年漢車上配置相當充足，車尾及車頭兩側均放有裝物的袋，車尾上方亦放有行李，左車頭安裝了倒後鏡，並有水架，而中年漢亦有戴頭盔。單車行駛的速度不慢，只稍遜於其他車輛，其間亦未見中年漢有踩動腳踏。片段未有交代拍攝的地點及時間，上載者僅主題標籤（Hashtag）了「聖誕節」、「隧道」、「香港」等字眼。



據該段網傳影片可見，一名身穿紅衣、皮膚黝黑的中年漢，駕駛着一輛懷疑是電動單車，在本港一條隧道內靠左行駛。（facebook dog009）

片段引起網民熱議，質疑為何片中男子能騎單車入隧道，「隧道外判公司啲人去晒邊？入口和控制室啲人瞓晒覺？」、「唔關警方事，係關隧道公司事，因為都睇唔到隧道頂有着燈，如去到出口都無人理，直情有問題。」、「大地任我行，違規無人理」，亦有人認為隧道職員會發現，並在出口攔截，「唔洗擔心，出口就有人招呼佢」。

有網民則偵探上身，從男子的長相、單車，推測其國籍，是否生活的地方可於隧道騎單車，「佢塊鏡係裝喺左邊，擺明係右上左落嘅路面用」、「單車安裝了左邊倒後镜，明顯他主要生活於左軚車的城市」、「啱啱由深圳灣踩落嚟」。惟網民大多認為在香港便要遵守香港的法例，「電動單車已經違法，又過隧道，個個係咁咪好危險，唔好害駕駛者啦。」

中年漢車上配置相當充足，車尾及車頭兩側均放有裝物的袋，車尾上方亦放有行李，左車頭安裝了倒後鏡，並有水架，而中年漢亦有戴頭盔。（facebook dog009）

根據《行車隧道（政府）規例》，行人、單車、三輪車等，均不准進入任何政府行車隧道，違者最高罰款5,000元以及監禁6個月。

根據《道路交通條例》第45條，任何人在道路上，魯莽使用或騎踏單車、三輪車或多輪車，即屬犯罪，首次定罪罰款500元，第二次或隨後再被定罪，則罰款1,000元及監禁3個月。

任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬港元及監禁12個月。市民切勿以身試法。