彌敦道男子追巴士連按緊急掣爆粗　警拘21歲男涉公眾地方行為不檢

聖誕節（25日）網上流傳一條17秒長的影片，在尖沙咀彌敦道近北京道、重慶大廈對開，有一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕前往屯門的260X路線九巴，其間疑2次按下巴士車頭的緊急用的太平門掣，更爆粗大罵司機：「我X你老X啊！」。



警方今日（28日）指，昨日接獲報案，於25日晚上10時發生上述事件，人員經翻查閉路電視及深入調查後，今日下午約5時在屯門區拘捕一名21歲的本地男子，涉嫌「在公眾地方行為不檢」。他現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第五隊跟進。



一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕260X路線、往屯門方向開出的九巴。（網上影片截圖）

片中男子的行為引起網民熱議，斥行為危險：「巴士有盲點隨時車底見」，亦有人指「260X都叫密，有必要（追車）？佢係米（咪）唔知阻人開車係犯左（咗）法？」、「如果佢㩒緊急制而開左（咗）門，真係玩成車人，司機可以報上台同報警！」有網民提到影片沒有「前傳」，不能斷定整件事件，不過有人則反駁：「有前段（影片）都無用，犯法就要坐監，這是法治社會，不是人治」。

警方表示，昨日（27日）接獲報案，指一名男子於12月25日晚上約10時在尖沙咀彌敦道及北京道交界追截一輛巴士，期間該名男子懷疑兩次按下巴士車頭緊急用的太平門掣，並指罵巴士司機。

人員經翻查閉路電視及深入調查後，今日（28日日）下午約5時在屯門區拘捕一名21歲的本地男子，涉嫌「在公眾地方行為不檢」。他現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第五隊跟進。

一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕260X路線、往屯門方向開出的九巴。至北京道一行人過路處時，該名男子疑2次按下巴士車頭的緊急按鈕。（網上影片截圖）

九巴早前則表示，12月25日晚約9時45分，涉事260X巴士在彌敦道近中間道巴士站上客後開出，駛至近北京道的交通燈位前面時，一名男子突然闖進行車線並拍打車身，車長即時停車了解情況，該名男子繼而不停大聲指罵車長，其後自行離去。

運輸署亦指，有關行為不但影響行駛中的巴士及車上司機和乘客的安全，同時為其個人及其他道路使用者帶來危險，會向有關專營巴士營辦商跟進了解事件。

一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕260X路線、往屯門方向開出的九巴。至北京道一行人過路處時，該名男子疑2次按下巴士車頭的緊急按鈕。（網上影片截圖）

男子見狀爆粗「我X你老X呀！」，經車頭繞到司機位置。（網上影片截圖）

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第46(1)條及第46(2)條，公共巴士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為、妨礙或阻撓司機或分散其注意力、損壞或干擾巴士，或作出延誤巴士的行為等，一經定罪，可處罰款3000元及監禁6個月。