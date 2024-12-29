高鐵西九站上蓋工傷｜男工吊玻璃斷繩遭壓斃　地盤全面停工調查

高鐵西九龍站上蓋地盤昨日（28日）發生奪命工業意外。一名姓梁（53歲）男工人移動玻璃幕牆，由天花板吊落地面時，疑繩索斷裂，被重約1.2噸的玻璃幕牆組件壓中，傷重不治。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止該地盤所有幕牆安裝工程，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。



新鴻基地產表示對意外感到非常難過，將嚴肅跟進事件，稱地盤目前已全面停工，並會徹查所有安全措施。

意外現場為高鐵西九站上蓋地盤。(陳永武攝)

據了解，53歲姓梁玻璃幕牆安裝男工人昨日（28日）下午4時15分與2名工人協助將一塊大約2米乘2.5米達1.2噸重的玻璃幕牆，以繩索繫穩，由天花板吊落至地面。惟當梁男與工人準備移動玻璃幕牆時，疑用來繫穩玻璃組件的繩索突然斷開，玻璃幕牆隨即墮下並壓中梁男，他陷入昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救後證實不治。

消息指，梁男有超過10年安裝玻璃幕牆的工作經驗，於高鐵西九龍總站上蓋項目地盤工作約半年，每日工作8小時。涉事玻璃幕牆以2條繩索及吊鈎分2點繫穩，惟其中一邊的繩索斷裂，而另一邊仍固定在玻璃幕牆上。

意外現場為高鐵西九站上蓋地盤。(陳永武攝)

勞工處表示高度關注事件，指在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止該地盤所有幕牆安裝工程，包括吊運及處理玻璃嵌板，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。勞工處又指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

新鴻基地產對昨日（28日）高鐵西九龍總站上蓋項目地盤的意外感到非常難過，向死者家屬致以深切慰問。新地將嚴肅跟進事件，地盤已全面停工徹查所有安全措施，並全力配合警方和相關部門的調查，亦會向死者家屬提供適切協助。

意外現場為高鐵西九站上蓋地盤。(陳永武攝)

為確保工人在使用起重裝置進行吊運工序時的安全，勞工處提醒僱主必須確保起重裝置構造良好，以質佳的物料造成，並有足夠的強度，且無明顯欠妥之處。此外，起重裝置除了由合資格檢驗員作定期測試及徹底檢驗外，亦須在每次使用前由合資格的人進行檢查，以確保該起重裝置處於安全操作狀態。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁兩年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。

就今次的意外，勞工處會於日內透過其「職安健2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

為了保障所有在工作中的僱員的安全及健康，勞工處呼籲僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

意外現場為高鐵西九站上蓋地盤。(陳永武攝)

意外現場為高鐵西九站上蓋地盤。(陳永武攝)