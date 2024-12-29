有片｜尖沙咀新義安勝和眼超超混戰　一男涉駕車打保齡撞飛人被捕

冬至翌日（12月22日）早上，兩幫分別新義安及勝和黑社會成員，在尖沙咀山林道消遣，期間一名有新義安背景、身穿灰色外套的男子被指「眼超超」，引起同場一班勝和人士不滿。雙方初生口角，繼而動武，互相推撞，掀起混戰。兩幫人士由樓上吧爭執至樓下街頭，灰衫男的新義安同門驅車離開時遇到阻撓，繼續踩油離開，撞倒勝和人士。警方經調查拘捕一名姓呂（20歲）男子，涉嫌襲擊致造成身體傷害及非法集結等被捕。



私家車高速駛至，眾人爭相走避，有人被撞飛，凌空翻騰360度後倒地。（讀者提供）

據了解，被捕人12月22日上午7時許，與另外兩名朋友到山林道4號恆貿商業中心一間樓上吧找朋友，期間因目光問題，被3名在酒吧消遣飲酒的勝和男用手襲擊。

被捕人與兩名友人被襲擊後離開酒吧，其後持刀返回酒吧，有女酒客被嚇至相擁緊抱，瑟縮一角；其後酒吧駐場保安沒收搶走武器，同時將有關人等趕出酒吧。3名勝和男尾隨，兩批人士樓上酒吧爭執至樓下山林道路面。被捕人駕車離開時，勝和人士企圖攔路但不成功。私家車高速駛至，眾人爭相走避，有人被撞飛，凌空翻騰360度後倒地。

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警方將案件列作襲擊致造成身體傷害、公眾地方管有攻擊性武器、非法集結及被通緝人士發現，交由油尖警區反黑組第二隊負責調查，鎖定兩批人士的身份，通緝涉案總共6名男子，並於12月27日在觀塘區將駕車的20歲姓呂男子拘捕。