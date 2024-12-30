觀塘工廈佛堂起火　疑打瀉蠟燭燒着雜物　消防迅即救熄

觀塘發生火警。周一（30日）凌晨零時許，據報觀塘成業街19至21號、成業工業大廈4樓平台位置突然起火。消防到場迅即將火救熄，事件中無人受傷。



據了解，火警現場平台位置屬於一間佛堂，初步相信因打瀉蠟燭、繼而燒著雜物引起火警。消防正調查火警成因，相信事件無可疑。

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)

火警現場為成業工業大廈平台，據氏屬一間佛堂。消防到場將火救熄，無人受傷。(陳永武攝)