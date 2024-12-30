佐敦寶馬剷行人路釀1死2傷　目擊者：如果遲一兩分鐘就到我啦

佐敦發生致命交通意外，寶馬私家車司機報稱不適，在佐敦道近上海街懷疑衝燈，剷上行人路在聯德大廈對出撞倒3名途人。一名女途人被撞飛，撼向地舖門口。原先在車前方行走的姓張（68歲）老翁被從後輾過，昏迷送院後不治。另有人被飛來的雜物擊傷。目擊者表示，事發時正在佐敦道過路，行到半路聽到巨響，轉頭一看見到兩男一女倒臥地上，慨嘆：「我唔忍心走見到咁樣環境，如果我遲一兩分鐘，可能就到我啦。」又稱司機事後呆若木雞，站在馬路。



佐敦發生致命交通意外，寶馬私家車司機報稱不適，在佐敦道近上海街懷疑衝燈，剷上行人路在聯德大廈對出撞倒3名途人。（網上圖片）

目擊者黃先生表示，當時正在過馬路，在安全島聽見一聲「好似炮彈咁」的巨響，轉頭一望已是滿地雜物，鐵欄飛上行人路。他見到兩男一女倒臥地面，其中一人「個頭已經爛得好得人驚，嗰時已經想喊呀。」他悲從中來，不忍離開事發現場，又感嘆：「如果我遲一兩分鐘，可能就到我啦。」

被問到事後司機情況，黃先生指他「坐喺度唔理囉，個人好呆。」

現場消息指涉事寶馬私家車沿佐敦道西行。據知，有人向警員表示已經不適數天，事發時「咳一咳、暈一暈」發生意外。司機在廣華醫院接受治理。

閉路電視拍得佐敦寶馬剷行人路釀1死2傷

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現場可見，路邊鐵欄被撞至彎曲飛上行人路、店舖門外，路面磚頭撳起。寶馬私家車安全氣袋彈出，左邊車頭嚴重損毀。網上片段可見，事後涉事私家車橫亙佐敦道近上海街快線，司機站在路壆旁，汽車零件散落地面。

事發在今日（30日）上午10時07分，多人報案指佐敦道40-44A號聯德大廈對出，一架寶馬私家車剷上行人路，撞倒2男1女。3名捱撞傷者被送往伊利沙伯醫院治理，肇事司機亦報稱不適，被送往廣華醫院。警方正調查事故成因。

寶馬私家車安全氣袋彈出，左邊車頭嚴重損毀。網上片段可見，事後涉事私家車橫亙佐敦道近上海街快線，司機站在路壆旁，汽車零件散落地面。（黃學潤攝）

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