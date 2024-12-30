荔枝角墮樓壓人｜被壓中運輸工頭部及頸椎重創　情況危殆留醫ICU

荔枝角永康街今午（30日）發生的墮樓壓人事件，墮樓女子當場死亡，遭壓中的男途人則重創送院。消息稱，男傷者年約30歲，他被壓中後，頭部及頸椎受傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救後，情況危殆，據悉需留醫深切治療部。



被壓中的男途人頭部流血，手上亦染滿血跡，由救護車送往瑪嘉烈醫院救治，送院時有知覺。（黃學潤攝）

事發在今午約2時半，一名女子在永康街55號高處墮下，壓中一名男途人，起初據報兩人均陷入昏迷。救援人員趕至，證實女事主當場死亡，男途人則回復清醒，被送往瑪嘉烈醫院搶救。現場消息指，女事主年約30多歲，疑受感情問題困擾，在永康街55號金百盛中心高層墮下。警方正調查事件起因。

據了解，男傷者任職運輸工人。其同事李先生指，傷者剛調來與他共事約兩個月，今午接到預約到場收貨。惟他等候期間，得知有人墮樓，壓中另一人。他查看下發現對方的手推車遺留在現場，惟多番致電聯絡該同事時，對方均沒有接聽電話。他慨嘆「意外好難講」，但知道傷者清醒，認是為「不幸中之大幸‥‥‥希望佢吉人天相」。

男傷者任職運輸工人，同事李先生（左）在場向警員了解。（黃學潤攝）

被壓中的男途人頭、手流血，由救護車送往瑪嘉烈醫院救治，送院時有知覺。（黃學潤攝）

一名女子在荔枝角永康街55號墮樓，壓中一名男途人。警方封鎖現場調查。（林振華攝）

救援人員在場救治。（讀者Samuel Tse提供）

荔枝角永康街55號有人從高處墮下，並壓中一名途人。（讀者Samuel Tse提供）

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