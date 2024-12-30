將軍澳警區一連三周「冬防」反爆竊　地面部隊配合小型無人機巡查

警方表示，留意到聖誕及新年長假期間，清水灣道部分居民外出慶祝、出門外遊或回鄉探親，或令匪徒有機可乘，進行爆竊等犯罪活動。調查顯示，賊人會選擇一些依山而建的屋苑，利用山坡叢林作掩護，特別趁入黑時分，沿山坡潛入屋苑爆竊 。



有見及此，將軍澳警區特遣隊、野外巡邏隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊、警察小型無人機隊及輔助警察，一連三周（12月15日至1月4日）在區内進行「冬防」防罪行動，打擊及預防爆竊等罪案。小型無人機會於清水灣道一帶空中巡邏，如發現任何可疑人士，警方會立即採取行動，以地面部隊配合小型無人機作出拘捕行動。



將軍澳警區一連三周（12月15日至1月4日）進行「冬防」行動，派出小型無人機會於清水灣道一帶空中巡邏。（警方提供）

警方呼籲，市民應做好防盜工作，外出前通知家傭及其他同住人士，加強防盜意識，例如出門前鎖好門窗和露台，確保家中閉路電視及其他防盜裝置開啟及正常運作，並盡量避免將貴重財物或大量現金存放於家中。各屋苑的物業管理、保安人員及各持份者，亦應提高警覺，加強巡邏及提升有關保安措施。

此外，居民及保安人員亦要多加留意居所附近有否可疑活動，如發現閉路電視曾被移動或有可疑人出沒，應立即報警求助或致電將軍澳警區特遣隊24小時熱線6277-4500。

將軍澳警區一連三周（12月15日至1月4日）進行「冬防」行動，派出小型無人機會於清水灣道一帶空中巡邏。（警方提供）