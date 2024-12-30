屯赤隧道車禍｜晚上約10時40分全線重開　運輸署要求營辦商交報告

屯門—赤鱲角隧道今午（30日）有吊臂車失控掃毀多塊牆板，交通受阻。路政署晚上表示，初步發現約30米長乘6米高的隧道面板受損，幸隧道結構安全未受影響。及至晚上約10時40分，路政署聯同承建商移除隧道內受損面板組件及清理路面後，現場全面恢復正常行車。署方感謝部門同事、承建商及前線人員的辛勞。運輸署指十分關注事故，已要求隧道營辦商提交詳細報告，並全力配合警方調查。



路政署表示，現場有30乘6米面板受損。（路政署 facebook）

路政署指，事發時警方接獲隧道職員報案，指屯赤隧道往屯門方向管道內，有重型貨車懷疑失控，撞毀隧道牆板，事件中無人受傷。路政署於今午約5時30分接獲報告後，隨即派員到場視察，初步檢查發現約30米長乘6米高的隧道面板受損，隧道的結構安全未有受到影響。

屯門—赤鱲角隧道往屯門方向管道內，有吊臂車疑失控撞毀隧道牆板，大量碎片散落路面。（林振華攝）

運輸署表示，屯赤隧道營辦商透過隧道交通監察系統發現事故，已即時派員前往事發地點、實施適當的交通措施，及通知相關政府部門協助。警方正調查事故起因。運輸署十分關注事故，已要求隧道營辦商提交詳細報告，並全力配合警方調查。

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案發於於今午（30日）約5時24分， 現場消息指，當時66歲姓陳男司機駕吊臂車，沿屯赤隧道往屯門方向管道慢線行駛，其間懷疑失控撞向石壆後，反彈到快線，掃毀長約30米的牆板和一個緊急逃生出口指示燈箱，再滑前一段距離始停下，幸無釀傷亡。陳男酒精呼氣測試結果沒有超標，警方正調查事件起因。

現場照片見到，事發後隧道內多塊牆板嚴重損毀，大量碎片散落地上，一條行車線受阻。吊臂車擋風玻璃爆裂鬆脫，車頭亦嚴重損毀，有車輪爆胎，有吊臂掛勾跌在路邊，更有隧道牆板卡在車身。警方正調查意外起因。

屯門—赤鱲角隧道往屯門方向管道內，有吊臂車疑失控撞毀隧道牆板。（香港公共交通智庫fb）

屯門—赤鱲角隧道往屯門方向管道內，有吊臂車疑失控撞毀隧道牆板。（屯門公路塞車關注組fb/Law Chun Wing）