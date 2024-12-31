警冚工廈非法賭檔按摩院拘54人　白領誤墮法網以為毋須抽佣即合法

警方打擊工廈非法活動，在黃大仙區搗破5間懷疑非法賭博場所及1間懷疑無牌按摩院，拘捕54人。被捕人中不乏白領或專業人士，他們以為只需要付入場費而不涉及「抽水」的非法賭場是合法，誤墮法網。不法分子以Party Room（派對房間）掩飾非法賭博場所，警方提醒以業務形式經營的賭博行為，甚或涉及第三方得益例如「抽水」或付入場費等，均屬違法。



行動中，警方檢獲多張德州撲克枱、2張電動麻雀枱、大量籌碼及現金，以及3張按摩床和按摩用品。（黃偉民攝）

黃大仙警區於11月下旬至12月期間，展開代號為「勇策」執法行動，搗破5間懷疑非法賭博場所及1間懷疑無牌按摩院。警方以「經營非法賭場」、「協助經營非法賭場」、「 在非法賭場內賭博」及「經營無牌按摩院」等罪拘捕44男10女（15至64歲），當中3人自稱有黑社會背景。行動中，人員檢獲多張德州撲克枱、2張電動麻雀枱、大量籌碼及現金，以及3張按摩床和按摩用品。

黃大仙警區反三合會行動組督察林建宇提到，黃大仙警區內有超過40棟工廠大廈，而工廠大廈的用途主要為工業以及貨倉等。警方留意到有不法分子貪圖工廈單位便宜的租金和隱蔽性，利用工廈單位作非法用途。此外，他指不法分子會利用社交媒體上的隱蔽性，以及其難以確立用家真正身份的特質，透過社交媒體宣傳非法場所。據知，不法分子會將非法賭博場所會扮成Party Room（派對房間），令賭客誤墮法網。

黃大仙警區反三合會行動組督察林建宇提到，不法分子貪圖工廈單位便宜的租金和隱蔽性，利用工廈單位作非法用途。（黃偉民攝）

經過針對性以及主動搜集情報，警方派遣探員喬裝打扮到非法場所，蒐集證據及情報，成功鎖定及搗破區內多個非法場場。林建宇指，54名被捕人中，有部分已經被控告相關罪行，而其餘人士正獲准保釋後查。據了解，15歲被捕男子為一名賭客。

警方相信行動成功打擊多個在區內活躍的犯罪團伙以及其收入來源。據知，一個德州撲克賭場一晚會吸引約10多名賭客，入場費約150至200多元不等，按人頭收費，非法賭場一晚可賺取1000多元；有賭場1個月的營業額可達約2至4萬元。警方表示會繼續採取主動大型執法行動，打擊相關犯罪分子，確保工廠大廈不會被犯罪分子用作非法用途。

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科技及財富調查組督察鄭勵臻提到，是次行動，警方除了搜查犯罪場所外，更聯同地政總署進行聯合巡查。 行動中，一共巡查18個場所，並已交由地政總署作相關跟進，包括發出警告信、罰款及釘契。

科技及財富調查組督察鄭勵臻提醒，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。（黃偉民攝）

巡查的場所中有不乏為俗稱Party Room的娛樂場所，而有部份Party Room更被改裝為非法賭場。警方提醒工廈租客和業主，要留意單位的使用用途，以免被不法分子利用工廈單位圖利。

此外，警方留意到犯罪分子會以「毋需抽佣金」， 即俗稱為「毋須抽水」作噱頭，吸引市民到非法賭場賭博。鄭指被捕人有不少是白領或是專業人士， 但他們都誤以為只需要付入場費而不涉及「抽水」的非法賭場是合法。

黃大仙警區反三合會行動組督察林建宇及科技及財富調查組督察鄭勵臻

警方提醒市民，根據香港法例第148章，《賭博條例》第3條，即使在私人場所進行賭博，甚至有部份人士是經朋友介紹前來，只要賭博行為是涉及業務形式去經營，甚或涉及第三方得益，即是非賭博遊戲中的贏家獲益，例如「抽水」或付入場費等，均屬違法。首次定罪最高可罰款港幣1萬元及監禁3個月；重犯者最高更可罰款港幣5萬元以及監禁9個月。

除了賭客外，有部分被捕人士以為到這些德州博客賭場協助派牌或負責開門打點等，並無干犯任何罪行。據了解，部分人士一日工作約6小時，可賺取1000多元，或者可會從客人獲取「貼士」。警方提醒，此上行為有可能已經干犯「協助經營賭場」。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年， 請市民切勿以身試法。