2025元旦B｜遲預產期一周出世成元旦B　父母開心驚喜　望健康成長

新年快樂！踏入2025年，元旦日（1日）凌晨零時12分瑪嘉烈醫院有一名男嬰「搶閘」出世，「元旦BB」的父母龍氏夫婦指預產期為12月23日，但遲了一星期仔仔仍未肯出世，結果醫生安排催生令兒子成為元旦BB，夫婦既驚喜又開心。龍生為兒子改英文名Jason，希望他能夠健康快樂成長。



元旦男B是龍太的第一胎，預產期為1月23日，但遲了一星期仔仔仍未出世。（馬耀文攝）

43歲的龍先生從事物流業，而33歲的龍太則從事飲食業。元旦男B是龍太的第一胎，預產期為12月23日，但遲了一星期仍未出世，龍太笑言：「日日都喺個肚到郁來郁去，唔肯出嚟。」直至除夕，醫生決定安排催生，由催生到誕下B仔，大約用了18小時。

龍生龍太坦言從未預期兒子會成為「元旦B」：「好驚喜、好開心、好突然。」龍生受訪時不忘感謝太太：「驚喜佢咁耐先出世，要打埋催生，太太又要入手術室……辛苦哂佢，捱咗18個鐘咁耐，咁痛，陀咗B 10個月，辛苦你。」

龍生龍太親吻兒子。（馬耀文攝）

龍生龍太現時仍未為兒子取中文名，但改了英文名為Jason，寓意兒子可溫柔、健康及有才華。夫婦又指兒子才剛出世，暫未想過要望子成龍，笑言：「太長遠啦。」他們只希望兒子能夠聰明伶俐，健康快樂地成長。龍太又指小朋友的童年比較重要，「快樂就OK㗎啦……都會自由發展，佢鍾意啲咩就學咩，唔會畀太大壓力佢。」

政府為鼓勵生育，初生嬰兒可獲2萬元現金獎勵，龍太坦言相關資助幫到手，「自己唔使咁辛苦」，並表示會留作學習基金。至於會否再生一個，龍生表示要看太太的意願。