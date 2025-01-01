海關破海上走私香煙案 扣兩漁船檢約$1.14億元私煙 拘6內地船員
香港海關昨日（12月31日）凌晨時分在西環及數碼港對開海面偵破兩宗重大海路走私香煙案，於兩艘漁船上檢獲共約2500萬支懷疑私煙，估計市值約1.14億元，應課稅值約8400萬元。兩宗案件合共拘捕6名內地男船員。
港口及海域科海域行動組高級督察鄧家駿講解截查船隻的經過，指凌晨時份海關船隊在香港西南邊水域進行反走私行動，留意到兩艘漁船正駛入香港水域，當時正值凌晨時份、能見度較低，增加海關人員搜查船隻的難度。區域巡航船隨即採取行動，分別在數碼港及西環對開海面，截查該兩隻漁船。當人員向船員詢問時，船員表示沒有需要報關。但海關留意到過程中，船員非常慌張，因而引起懷疑，人員決定對漁船作進一步檢查。
當時兩艘船上共有6名船員。經搜查後，海關人員分別在甲板、船頭、船尾貨倉及船底，發現大批紙箱。人員打開紙箱後發現大量懷疑未完稅香煙，隨即拘捕6名船員，並且將漁船押送到海關船隊基地，交由稅收罪案調查科進一步調查。
海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任沈焜表示，調查科人員接手上述兩宗案件。第一宗案件，海關人員在漁船上總共檢獲大約1500萬支未完稅香煙，估計市值約6900萬元，應課稅值約5100萬元，案中共有兩名內地男船員被捕。第二宗案件，海關人員檢獲約1000萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約4500萬元，應課稅值約3300萬元，案中4名內地男船員被捕。
總結兩宗案件，海關共檢獲約2500萬支懷疑未完稅香煙，市值約1.14億元，應課稅值約8400萬元，一共拘捕6名內地男船員（35至41歲）。海關正深入調查兩宗案件私煙來源，不排除有更加多人被捕。海關留意到走私分子放棄使用傳統貨船或快艇，今次轉用一些不起眼的漁船走私。這兩艘漁船都有放置一些捕魚工具偽裝成普通漁船，以作掩飾。私煙收藏在漁船不同位置，譬如甲板、船艙、船底等位置等；同時增加海關人員搜查難度。海關相信農曆新年將至，私煙集團意圖囤積大量私煙，以供應本地市場。
沈續指，兩宗案件反映香港海關從源頭堵截私煙的執法成效，成功堵截大量私煙流入本地市場。海關會繼續加強源頭堵截，並透過上、中、下三路全方位、全面打擊私煙的活動。海關重申走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。