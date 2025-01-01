海關破海上走私香煙案　扣兩漁船檢約$1.14億元私煙　拘6內地船員

香港海關昨日（12月31日）凌晨時分在西環及數碼港對開海面偵破兩宗重大海路走私香煙案，於兩艘漁船上檢獲共約2500萬支懷疑私煙，估計市值約1.14億元，應課稅值約8400萬元。兩宗案件合共拘捕6名內地男船員。



香港海關昨日（12月31日）凌晨時份分別在西環及數碼港對開海面偵破兩宗重大海路走私香煙案，於兩艘漁船上檢獲共約2500萬支懷疑私煙，估計市值約1.14億元，應課稅值約8400萬元。兩宗案件合共拘捕6名內地男船員。（蔡正邦攝）

港口及海域科海域行動組高級督察鄧家駿講解截查船隻的經過，指凌晨時份海關船隊在香港西南邊水域進行反走私行動，留意到兩艘漁船正駛入香港水域，當時正值凌晨時份、能見度較低，增加海關人員搜查船隻的難度。區域巡航船隨即採取行動，分別在數碼港及西環對開海面，截查該兩隻漁船。當人員向船員詢問時，船員表示沒有需要報關。但海關留意到過程中，船員非常慌張，因而引起懷疑，人員決定對漁船作進一步檢查。

當時兩艘船上共有6名船員。經搜查後，海關人員分別在甲板、船頭、船尾貨倉及船底，發現大批紙箱。人員打開紙箱後發現大量懷疑未完稅香煙，隨即拘捕6名船員，並且將漁船押送到海關船隊基地，交由稅收罪案調查科進一步調查。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任沈焜表示，調查科人員接手上述兩宗案件。第一宗案件，海關人員在漁船上總共檢獲大約1500萬支未完稅香煙，估計市值約6900萬元，應課稅值約5100萬元，案中共有兩名內地男船員被捕。第二宗案件，海關人員檢獲約1000萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約4500萬元，應課稅值約3300萬元，案中4名內地男船員被捕。

總結兩宗案件，海關共檢獲約2500萬支懷疑未完稅香煙，市值約1.14億元，應課稅值約8400萬元，一共拘捕6名內地男船員（35至41歲）。海關正深入調查兩宗案件私煙來源，不排除有更加多人被捕。海關留意到走私分子放棄使用傳統貨船或快艇，今次轉用一些不起眼的漁船走私。這兩艘漁船都有放置一些捕魚工具偽裝成普通漁船，以作掩飾。私煙收藏在漁船不同位置，譬如甲板、船艙、船底等位置等；同時增加海關人員搜查難度。海關相信農曆新年將至，私煙集團意圖囤積大量私煙，以供應本地市場。

沈續指，兩宗案件反映香港海關從源頭堵截私煙的執法成效，成功堵截大量私煙流入本地市場。海關會繼續加強源頭堵截，並透過上、中、下三路全方位、全面打擊私煙的活動。海關重申走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。