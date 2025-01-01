兄弟檔管理大角咀毒品倉被控販毒　警檢$1200萬美國偷運到港冰毒

警方毒品調查科探員於除夕（31日）在大角咀搜查一個商廈單位，拘捕一對本地中年兄弟，並檢獲約21公斤懷疑冰毒及1公升懷疑液態冰毒，市值約1200萬港元。警方調查發現販毒集團安排成員乘飛機將毒品由美國偷運至香港，再招聘人士管理毒品儲存倉庫。該商廈單位估計營運數個月。



毒品調查科高級督察梁駿軒今日（1日）下午交代案情。（黃偉民攝）

毒品調查科高級督察梁駿軒交代案情指，毒品調查科人員經深入調查，相信有販毒集團利用一個位於大角咀的商廈單位作毒品儲存倉庫。人員隨即於昨日下午截查一名在目標單位步出的52歲本地男子，並在單位內檢獲19公斤懷疑冰毒。及後又在商廈附近截查一名相信與案有關的45歲本地男子，並在他當時駕駛的客貨車上檢獲2公斤懷疑冰毒及1公升懷疑液態冰毒，兩名被捕人為兄弟關係，分別報稱為保安員及送貨員，涉嫌干犯販運危險藥物罪，現正被扣留調查。警方將暫控二人販運危險藥物罪名，案件將於明日（2日）上午在西九龍裁判法院提堂。

警方經調查後，相信有販毒集團為掩人耳目，安排成員乘搭飛機，以客運方式將這批毒品由美國偷運至香港。另外案中有人被販毒集團招聘，受金錢利誘而鋌而走險，接受販毒集團指示接收這批毒品，以及管理、營運毒品儲存倉庫。

警方強調販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處終身監禁及罰款港幣500萬元。而根據以往案例，如果販毒案件涉及跨國元素，法庭於定罪判刑時會考慮加刑。