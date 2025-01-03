寶田邨謀殺案｜機動部隊大規模搜證檢一把刀　翻看垃圾桶及花槽等

屯門寶田邨昨日（2日）晚上發生謀殺案，一名男子遭人用刀插背部斃命。警方機動部機今早（3日）到案發現場大規模搜索，包括路邊花槽、垃圾桶及衣物收集箱等。現場消息稱，警方檢獲一把刀，正調查是否與案有關。



案發於昨晚10時12分，寶田邨7座保安員報案指，一名男子遭人襲擊﹐背部有刀傷淌血。救護員到場時傷者陷入昏迷，送往屯門醫院搶救，至晚上11時55分證實不治。警方將案件改列「謀殺」案，惟死者身份尚待確定。

警員翻看衣物回收箱。（羅敏妍攝）

警員留意花槽是否有可疑物品。（羅敏妍攝）

警員在屋邨內大規模搜尋可疑物品。（羅敏妍攝）

警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

早上10時左右，大批機動部隊人員在寶田邨範圍內搜索，包括路邊暗角、垃圾桶、衣物回收箱及花槽等。警員發現路邊有遺棄的物品，如一件外套，亦檢起仔細查看。

警員檢視地面一件外套。（蔡正邦攝）

警方在寶田邨大規模搜索。（蔡正邦攝）

警方在寶田邨大規模搜索。（蔡正邦攝）

警方在寶田邨大規模搜索。（蔡正邦攝）

警方在寶田邨大規模搜索。（蔡正邦攝）

▼周四晚上寶田邨發生謀殺案▼

現場為屯門寶田邨7座，大廈對開地面遺有大量血漬。（林振華攝）

現場消息稱，事發時兩名男子在大廈對開疑因「爭女」爭執，其間事主被人用刀直插背部，登時浴血倒地，地面遺下大量血漬。

警員持盾牌趕抵，封鎖現場調查。（林振華攝）

警方機動部隊趕抵增援，封鎖全幢第7座，並登大廈「洗樓」調查；同時在附近的草叢、斜坡等搜索，現正追緝兇徒及兇刀下落。

大批藍帽子增援，在附近草叢搜索兇器。(李家傑攝)

現場所見，有警員帶備盾牌及破門工具進入大廈，暫時未有人被捕。其間警員檢查一輛在大廈外的單車，懷疑與案有關；又帶走兩名男子助查，相信是死者親友或目擊者。

警員檢查一輛單車，疑與案有關。(李家傑攝)

警員在場帶走兩名男子助查，相信為目擊者或死者親友。(李家傑攝)

警員在場帶走兩名男子助查，相信為目擊者或死者親友。(李家傑攝)