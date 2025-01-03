消息﹕謝世傑涉作虛假陳述　詐騙長者生活津貼及公屋租住申請被捕

就環保署批准新田科技城環評報告提司法覆核的註冊社工謝世傑，消息指，他涉嫌作虛假陳述，詐騙長者生活津貼及公屋租住申請被捕。他已獲准保釋，於今日（3日）下午約4時由一名女子陪同，離開西區警署。對於記者提問，謝世傑稱「暫時冇嘢講亅。



就環保署批准新田科技城環評報告提司法覆核的註冊社工謝世傑（前），消息指，他涉嫌作虛假陳述，詐騙長者生活津貼及公屋租住申請被捕。他1月3日下午離開警署。（梁偉權攝）

消息指，謝世傑涉嫌詐騙社會福利署的長者生活津貼及房屋署的公屋租住相關申請，今晨（3日）被港島重案組拘捕。據悉，謝在申請長者生活津貼及申請公屋時，作出虛假的陳述，隱瞞了真正的收入，虛報其入息低於有關申請的入息上限。消息指，據和謝熟悉的人士指出，謝跟不少機構和大學合作都有收取費用，甚至有簽訂聘用合約和出糧紀錄，其月入數以萬計，遠高於上述兩項申請的入息限額。

就環保署批准新田科技城環評報告提司法覆核的註冊社工謝世傑，消息指，他涉嫌作虛假陳述，詐騙長者生活津貼及公屋租住申請被捕。他1月3日下午離開警署。（梁偉權攝）

翻查資料，謝世傑1993年成為社工，並任基督教女青年會理事。2003年他被調到大澳社工工作隊工作。2009年，他作為大澳女青年會社工，就大澳救災問題兩度助居民舉行申訴大會，批評政府救災不力。時任民政事務局局長曾德成曾介入，跟女青高層會面，謝最終獲發警告信及被調職，引發大澳居民聯署撐謝世傑。其後謝世傑辭職，事件被稱為「河蟹事件」。

就環保署批准新田科技城環評報告提司法覆核的註冊社工謝世傑（左），消息指，他涉嫌作虛假陳述，詐騙長者生活津貼及公屋租住申請被捕。他1月3日下午離開警署。（梁偉權攝）

此外，去年社工註冊局完善後，修訂社工紀律委員會備選委員名單，名單於9月6日刊憲，共84人不再獲委任。在持認可社會工作學位的註冊社工類別中，有35人不再獲委任，當中包括謝世傑。謝世傑曾去信申訴專員公署投訴，認為涉違法及違反程序公義。

就環保署批准新田科技城環評報告提司法覆核的註冊社工謝世傑。(朱棨新攝／資料圖片)

謝世傑亦是「守護大嶼聯盟」召集人，他早前就環保署批准新田科技城環評報告提司法覆核。他申請法援但未有結果，曾要求擱置程序，但遭法官拒絕。案件於2024年12月30日在高等法院再訊，法援署代表稱，現仍等候法律意見，又指有人質疑謝的經濟狀況是否可申請法援。法官指若署方未能於明年1月10日前完成審批，應向法庭解釋原因。謝在庭外指，法援署早前已確定其經濟審核的結果，質疑署方現時「搞啲小動作」，對此感到失望。案件答辯人為環保署署長，土木工程拓展署被列為利害關係方，案件已排期於明年6月9日審理。