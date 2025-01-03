元旦貨Van男疑吸毒遇截開車拖行警員　事後報假案誤導警不果被捕

一名巡邏男警元旦日（1日）早上在長沙灣連翔道與荔寶路交界，截查一輛停泊的可疑客貨車時，揭發司機懷疑在車上吸毒，制止時客貨車突然加速逃走，其間警員一度被拖行約70米，頭及手腳受傷送院。警方經調查後，周四（2日）在落馬洲拘捕涉案56歲姓莫男司機，涉嫌「狂亂駕駛」、「阻礙警務人員執行職務」、「誤導警務人員」及「藏毒」等罪。



深水埗警區刑事調查署理總督察黎瑪茵向傳媒簡報案情。

疑犯疑於車上「啪針」 拒絕截查拖行警員70米

深水埗警區刑事調查署理總督察黎瑪茵表示，1月1日早上10許，一名駐守長沙灣分區軍裝巡邏小隊警員，在長沙灣荔寶路與連翔道交界進行交通管制時，發現一輛客貨車違例停泊於上址。警員上前了解並發現一名中年男子坐在司機位，當時車窗打開，司機右手拿着一支針筒，車內有數包疑似毒品。由於警員懷疑司機在車內吸食毒品，所以立即制止，並要求司機落車，惟該司機沒有理會，並駕車離開。

涉事輕形貨車車頭損毀，部分零件甩脫。

黎瑪茵稱，警員為免該司機在毒物影響下駕駛，危害其他道路使用者安全，因此捉住司機手臂，「奮不顧身」阻止車輛繼續前行。然而該司機罔顧警員安危，駕駛客貨車前行約70米，警員最後失去平衡倒地，客貨車沿連翔道往旺角方向離去。事件中警員頭部受傷，四肢擦損，送往瑪嘉烈醫院治理。

1月1日上午10時許，一名警員在長沙灣荔寶路連翔道交界截停一輛可疑車輛時，車輛沒有即時停下，更開車逃去，其間男警曾遭拖行約70米後倒地，頭部及四肢受傷送院。（資料圖片 / 馬耀文攝）

案發後涉虛報遭不明人士截車騷擾 租車公司助警破案

深水埗警區刑事部接查案件後，發現涉案男子較早前透過租車公司租用車輛，並於案發後不久前往元朗警署虚報早前於車內被不明人士截停及騷擾，試圖誤導警方的調查方向。警員及後透過進一步分析調查，及租車公司的配合，進行廣泛的搜捕行動，終於1月2日下午約5時，在落馬洲拘捕涉案56歲姓莫本地男子，尋回相關車輛，並在車上起獲約10克懷疑霹靂可卡因。

疑犯案發後曾到元朗警署報假案。（資料圖片）

黎瑪茵指，案件涉及毒品罪行，涉案者罔顧警員及道路使用者的安全，警方嚴厲譴責其行為。

此外，警方感謝租車公司通力合作，提供關鍵資料配合調查，防止涉案者作出進一步的違法行為。黎瑪茵表示，今次案件再次印證警民合作對防止及偵破罪案的重要性。

警方強調，襲擊或故意阻撓正在執行職務警務人員以及藏毒為嚴重罪行，一經定罪，襲警可被判處監禁2年，而藏毒可被判處監禁7年，市民切勿以身試法。

深水埗警區刑事調查署理總督察黎瑪茵向傳媒簡報案情。（警方提供）

▼1月1日案發後現場圖片▼

