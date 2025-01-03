何文田翠華大廈單位大火　消防破門救出毗鄰兩狗　住客吸濃煙不適

何文田今晚（3日）發生火警。 晚上約9時55分，亞皆老街翠華大廈一單位內沙發起火，冒出濃煙。消防奉命派遣一隊煙帽隊到場，架起雲梯拖喉灌救。意外中，有約20名居民自行疏散，有至少3名住戶吸入濃煙不適，需上救護車吸氧氣治理，其中一名男子手部及頸部以紗布包紮。



現場所見，大量濃煙從單位湧出向上飄散，大廈外牆被煙熏黑，曾有烈火從窗邊竄出。消防破門救出毗鄰單位兩隻狗。火勢至晚上10時39分始被救熄。消防正調查起火原因。



單位內火光熊熊，火勢十分猛烈，有火球從單位竄出。（居民提供）

消防奉命派遣一隊煙帽隊到場，並拖喉灌救。（鄧海興攝）

據悉，起火的是7樓一個單位。由居民所提供圖片所見，單位內火光熊熊，火勢十分猛烈，有火球從單位竄出。消防接報發生火警後，曾派遣一隊煙帽隊及架起雲梯拖喉灌救，並動員至少7輛救護車在場戒備。有居民懷疑吸入濃煙，臉部被熏黑，手部及頸部包上紗布，在救護車接受治療。亦有人身穿睡衣倉皇逃生，到大廈地下暫避。

居民梁先生指，當時他與家人正出外吃完飯，駕車回程時遇上車龍及封路，「心有啲唔安樂，即刻跑返返嚟」，其後獲消防員告知，起火單位為他寓所毗鄰單位，消防破門從其單位救出兩隻寵物犬，最終人狗安全團圓，家人激動抱擁。