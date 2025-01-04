有片｜大埔水窩村藍衣男凌晨疑「踩線」　村屋外徘徊貼窗窺探屋內

農歷新年將至，為爆竊案高峰期。網上流傳一條閉路電視片段，今日（4日）凌晨4時，大埔水窩村驚現賊蹤，一名孭背囊的鬼祟藍衣男，在一間村屋門外徘徊接近一分鐘，其間形跡可疑，不時探頭四處張望，更大膽貼近窗邊窺伺屋內情況。網民紛紛留言「真喺明目張膽，口罩都唔戴」 ，並指同村過去兩周已發生爆竊案，呼籲大家小心門窗。



今日（4日）凌晨4時，大埔水窩一名孭背囊的鬼祟黑衣男，徘徊在一間村屋門外（Facebook 林村居民Andy Lee KH片段截圖）

網上流傳一條長約1分鐘的片段，事發在大埔水窩村，今日（4日）凌晨4時許發生。片中一名頭戴Cap帽、孭黑色背囊戴手套、身穿深藍色上衣及灰長褲的男子，走近一個村屋單位外，行為舉止鬼祟可疑，懷疑「踩線」企圖爆竊。男子躡手躡腳地爬上樓梯，不時四處張望，更伸手推門試探，其間貼近窗邊，窺探屋內情況，徘徊屋外約半分鐘，才從村屋間的窄巷離去。

有網民留言直斥「依家d賊真喺明目張膽，口罩都唔戴」，認為在半夜4時徘徊在別人家門，肯定另有企圖，「鬼鬼鼠鼠（祟祟）偷番薯」，呼籲大家臨近新年，小心門窗，免招損失。

警方於今日凌晨4時50分接獲報案，一名男子曾進入大埔水窩村一村屋，觸發警報器。人員到場調查，將案件列作可疑人士發現，正追緝一名年約20至30歲男子，案發時身穿灰色褲，內襯有灰手袖的藍色上衣，以及頭戴鴨舌帽。

男子行為舉止鬼祟可疑，懷疑「踩線」企圖爆竊，躡手躡腳地爬上樓梯。（Facebook 林村居民Andy Lee KH片段截圖）

有網民指出同村過去3周已發生同類型爆竊案。翻查資料，早於去年12月22日，水窩村一間村屋陽台被賊人撬門而入，戶主損失12萬財物。而在去年10月，沿林錦公路附近一帶位於社山村的村屋亦遭連環爆竊，損失7萬財物。

男子形跡可疑，不時探頭四處張望。（Facebook 林村居民Andy Lee KH片段截圖）

期間更伸手推門試探，其間貼近窗邊，企圖窺伺屋內情況。（Facebook 林村居民Andy Lee KH片段截圖）