粉嶺男子疑公然非法賣狗　向逗狗BB女途人推銷﹕1500蚊，買隻玩下

網上有人流傳指在粉嶺海聯廣場對出有人公然賣狗圖利，售價每隻1,500港元，在場人士報警求助，警方到場調查並紀錄資料，該懷疑賣狗人士其後離開。致電報案的讀者陳小姐向《香港01》指，昨日（3日）途經上址，發現一隻狗BB被綁在凳腳，遂上前逗弄，旁邊一名中年男子即趁機向她推銷，指為土耳其獵犬，售價1500元，並展示其他狗隻的照片，包括其母親近照、上一胎狗B的照片等，「1500蚊，抵呀，照抵」、「貴種狗而家1萬8千8，而家1500蚊咪抵囉，慳返萬幾蚊食3年糧。」



網上有人流傳指在粉嶺海聯廣場對出有人公然賣狗圖利，售價每隻1,500港元，在場人士報警求助，警方到場調查並紀錄資料，該懷疑賣狗人士其後離開。（網民B Lui Lee）

陳小姐指，昨日中午12時許，她在上址離遠見到隻狗BB，被綁在公園凳腳，便上前與牠玩耍。旁邊一名年約50歲、身材略胖的中年漢，孭着背囊，攜同兩個疑似放狗的紅白藍袋，向她展示狗媽媽及其他狗仔的照片，又介紹該隻狗BB，並稱售價為1,500元。

陳小姐指，一名年約50歲、身材略胖的中年漢，孭着背囊，向她展示狗媽媽及其他狗仔的照片，又介紹該隻狗BB，並稱售價為1,500元。（陳小姐提供）

根據陳小姐提供與該名男子對話的錄音，男子在陳小姐與狗BB玩耍時，聲稱狗BB是土耳其獵犬，並稱「有相睇」，展示狗媽媽及其他狗BB的照片。過程中，他不斷稱是「靚狗」，售價為1,500元，「1,500蚊，抵呀，照抵」、「貴種狗而家1萬8千8，而家1,500蚊咪抵囉，慳返萬幾蚊食3年糧」。陳小姐沒有回應男子，僅不斷逗弄狗B稱可愛，男子聞言似乎覺得陳小姐心動，便打蛇隨棍上，「買隻狗玩下，好抵玩，好靚㗎」。

陳小姐離開後，認為有人公然非法賣狗，遂報警求助，起初她報案稱有人賣狗，但接線人員解釋需向漁護署舉報。她隨後再報案指懷疑有人虐待動物，一隻狗BB在太陽下暴曬，無水無糧。其後警方到場調查，男子最終獲准離開。陳小姐對事件感憂心，希望公眾關注情況，救救狗B。

警方於昨日（３日）中午12時46分接獲報案，一名女途人指海聯廣場對出一名男子攜帶的大袋內，疑似有多隻狗隻。人員致電向報案人進一步了解，報案人指男子將一隻狗綁在鐵柱。警方到場調查後，發現男子只攜有一隻狗，並報稱在上址休息。案件列作「誤會」處理。

根據《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》（《規例》）（第139B章），出售狗隻的人士必須領有適當的牌照或許可證。規例下的三類牌照和一類許可證，為動物售賣商牌照、甲類繁育狗隻牌照、乙類繁育狗隻牌照和單次許可證。任何人無適當牌照或許可證售賣動物或禽鳥，最高可被判處罰款10萬元，違反牌照或許可證條件最高可被判處罰款5萬元。

所有動物售賣、狗隻繁育及售賣自家狗隻人士均須領取相關牌照或許可證，並須遵守發牌條件及營業守則，以保障動物福利，否則可被檢控。