西貢橋咀洲20歲內地女疑遇溺昏迷送院　15歲友尋找時遭蠔殼割傷腳

今日（4日）下午4時57分，警方接一名女子報案指，一名年約20餘歲女子在西貢橋咀洲一沙灘疑遇溺。



救援人員接報趕至尋獲姓王（20歲）女事主，惟她已陷入昏迷，沒有呼吸脈搏，由水警送到西貢對面海水警基地，再由救護車轉送將軍澳醫院搶救。人員另在現場發現一名15歲女子腳部受輕傷，即場為她包紮後毋須送院。



據了解，兩名女事主為朋友，均持雙程證來港，15歲女事主即場接受治理後，由警員以警車接載到將軍澳醫院了解王女情況。

昏迷女子送院時需戴上氧氣罩，並有自動心外壓機協助急救。（梁偉權攝）

消息：女子玩水失蹤 水警水底尋人成功送院

現場圖片可見，昏迷的王女，送院時需以自動心外壓機協助急救。消息指，王女今日由朋友陪同到橋咀洲沙灘玩水。事發時，王女在離岸2至3米位置玩水期間突然失蹤。朋友不知所措，幸附近有一個本地家庭得悉情況協助報警求助。水警趕抵現場，在水底發現王女，立即將她救起送往水警在西貢的基地並送院。

與王女同行的15歲內地女友人，在岸邊四出尋找王女時，疑在慌亂間被蠔殼鎅傷右腳，經包紮治理毋須送院。

警方初步調查相信，王女當時在西貢橋咀島一沙灘游水期間遇溺，及後由救援人員在沙灘對開約20至30米海中尋回。

腳傷女子由警員護送到醫院。（梁偉權攝）